ULTIMĂ ORĂ Șoferul mașinii cu numere M..E PSD a rămas fără permis și fără plăcuțe de înmatriculare - Reacția șoferului

Răzvan Ștefănescu, posesorul autoturismului cu numărul M...EPSD, a fost oprit de un echipaj de poliție în dimineața zilei de luni, care i-a suspendat permisul și i-a ridicat plăcuțele de înmatriculare, deși Ambasada Suediei a precizat că acestea sunt valide în toate țările UE. Șoferul acuză abuzuri.

„După spusele lor, mi-au luat plăcuțele pentru că numerele nu sunt valabile, niciunul dintre ele. Vineri mi-au spus că sunt valabile, astăzi nu sunt valabile și permisul de conducere au spus că se suspendă. Așa e legea. Pentru că așa știe în lege, pentru că am circulat cu un autovehicul neînmatriculat. (...) Am și foaie de la Registrul suedez că se poate cirucla în Europa. Am sunat și la Ambasadă că a mai fost o tentativă pe 18, mi-a spus că am voie să circul cu mașina. Am de gând să-mi iau permisul înapoi, să îmi iau plăcuțele înapoi. Mi se pare un abuz. Eu cred că am fost urmărit. Cu o seară înainte era o motocicletă de poliție și făcea ture în jurul blocului meu. Eu stau în Balta Albă, pe 1 Decembrie m-au oprit dimineață. Au venit direct, să dau jos plăcuțele. Ei au venit cu scop, nu au stat să verifice plăcuțele, nimic. Pur și simplu au luat actele și mi-au spus să scot plăcuțele. Nu am vrut și le-au scos ei, i-am și filmat”, a declarat Răzvan Ștefănescu, pentru MEDIAFAX.

Ambasada Suediei în România precizează, într-o postare pe Facebook, referindu-se la autoturismul cu numărul M...EPSD, că plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide în toate țările UE, ca urmare a informațiilor că acestea nu ar fi legale, scrie Mediafax.

„În acest weekend, câteva site-uri din presa românească au spus că plăcuţele de înmatriculare personalizate suedeze nu sunt permise în afara graniţelor Suediei. Aceste informaţii făceau referire la o maşină înmatriculată în Suedia, cu plăcuţe de maşină personalizate, care a fost în centrul atenţiei presei în ultimele săptămâni. Articolele s-au răspândit pe canalele social media şi prin intermediul unor site-uri de presă care nu au verificat corectitudinea informaţiei. Ulterior, unele dintre site-uri şi-au şters sau modificat respectivele articole. Ambasada Suediei în România vrea să clarifice faptul că plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Numerele personalizate ar trebui să fie mereu însoţite de documentele oficiale atât ale plăcuţelor originale, cât şi ale celor personalizate”, se precizează pe contul de Facebook a Ambasadei Suediei în România.

Citește și: Vicepreședintele Parlamentului European, ATAC dur la Traian Băsescu: 'Umbla ca un ciumat la Bruges, mai ușor cu lecțiile domn căpitan!'

Un român, care a stârnit aprecieri, dar şi critici în ultimele săptămâni, se plimbă prin țară cu un autoturism înmatriculat în Suedia, având numărul de înmatriculare din Suedia M..EPSD.

La sfârșitul săptămânii trecute el a ajuns la Craiova, iar un ziar local a anunțat că bărbatului i s-ar fi deschis dosar penal, pentru conducerea unui autoturism ale cărui numere de înmatriculare nu sunt valabile pe teritoriul ţării noastre. Poliţia din Dolj a infirmat informaţia.

Răzvan Ştefănescu are două numere de înmatriculare, unul oficial, şi unul preferenţial, realizat în Suedia.