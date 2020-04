ULTIMA ORĂ A venit rezultatul testului făcut de Nelu Tătaru, după ce șeful Corpului de Control din Ministerul Sănătății a fost depistat cu coronavirus

Ministerul Sănătății anunță că directorul Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sănătății (MS), Constantin Dina, a fost depistat pozitiv cu infecție cu noul coronavirus. În acest context, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a fost testat din nou pentru COVID-19.

La România TV, Tătaru a confirmat că a fost testat și că a și primit rezultatul. ”Dimineață am făcut testul. Am un rezultat negativ (n.r. - la testul rapid) pe care îl voi corobora cu testul molecular. Eu mi-am făcut mereu teste după ce am venit din focare. Toate au fost negative. Voi repeta testul. Testul în primele zile este negativ, în general. Neavând contact, bănuiesc că voi fi tot negativ. În momentul de față, nu am motive sa stau în izolare. Dacă voi fi izolat, voi sta la minister.”, a declarat Tătaru.