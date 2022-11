Ultimă oră: Anchetatorii anunță că Culiță Sterp era și drogat la volan/ Urmărirea penală se extinde

Anchetatorii au extins următirea penală în cazul interpretului de manele Culiţă Sterp, după ce analizele au relevat că acesta se afla sub influenţa substanţelor psihoactive când a fost implicat în accidentul rutier.

”Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, a transmis, marţi, IPJ Cluj.

Bărbatul cercetat este interpretul de manele Culiţă Sterp.

În data de 17.11.2022, în jurul orei 02:03, el a condus autoturismul marca Mercedes-Benz pe strada Eroilor din Cluj-Napoca, cu direcţia spre strada Dorobanţilor, şi la intersecţia cu Piaţa Avram Iancu a intrat pe culoarea roşie a semaforului, intrând în coliziune cu un autoturism marca Dacia, şoferul acestuia fiind rănit. Ulterior, Culiţă Sterp a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că a fost începută urmărirea penală faţă de Culiţă Sterp. El a fost plasat sub control judiciar.