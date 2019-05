ULTIMA ORĂ După ce Gabriela Firea a anunțat că nu îi dă salariu mai mare, Cristina Neagu a decis la ce echipă va juca

Căpitanul naţionalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a decis să-şi continue cariera la nivel de echipă de club la CSM Bucureşti. ”Am ales cu sufletul şi am semnat prelungirea”, a declarat Neagu după semnarea contractului, care se încheia în 30 iunie 2019.

Aflată în negocieri cu CSM Bucureşti de săptămâni bune, Cristina Neagu a luat, marţi, decizia privind viitorul său la nivel de echipă de club şi a semnat prelungirea cu echipa din Capitală.

”Am ales cu sufletul şi am semnat prelungirea, pentru că, aşa cum am declarat şi acum doi ani când m-am întors în ţară şi am semnat cu CSM Bucureşti, îmi doresc foarte mult să cîştig Liga Campionilor cu o echipă din România. Sezonul recent încheiat a fost unul foarte greu pentru echipă, în care rezultatele nu au fost cele scontate, dar cred că această echipă poate şi merită mult mai mult. Vom reveni şi mai puternice!”, a declarat Neagu, citată de site-ul oficial al CSM Bucureşti.

CSM Bucureşti a încheiat sezonul pe locul 2, absenţa Cristinei Neagu din lot în ultimele cinci luni contând enorm. Ea s-a accidentat la Campionatul European din decembrie 2018 şi a fost operată de ruptură de ligament.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, pe 25 februarie, că handbalistei Cristina Neagu i s-a propus menţinerea salariului actual, nefiind posibilă o mărire, după cum a cerut impresarul sportivei.

“La începutul acestui an au fost mai multe discuţii, iar ultimele chiar s-au precipitat în ultima perioadă pentru că a fost o solicitare expresă a impresarului Cristinei Neagu de a majora salariul, care este 17.500 de euro, la 20-21.000 de euro. Acest aspect s-a discutat atât în cadrul Consiliului de Administraţie, şi de asemenea Gabriela Szabo m-a informat. Cu tot respectul pentru performanţa Cristinei Neagu şi valoarea pe care o are, sunt convinsă că merită sume mult mai mari, dar noi nu ne permitem în acest moment să oferim un salariu mai mare decât cel existent. Noi i-am făcut o ofertă de a menţine salariul anterior“, menţionând că în Consiliul de Administraţie s-a discutat chiar şi despre diminuarea salariului handbalistei, în contextul în care Neagu este accidentată.

