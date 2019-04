ULTIMA ORĂ - Klaus Iohannis, reacţie la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame: 'Ştiri sfâşietoare vin de la Paris'

Preşedintele Klaus Iohannis reacţionează, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris.

"Ştiri sfâşietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este în flăcări în această seară. România este alături de Franţa."/ "Heartbreaking news coming from Paris, #NotreDame, a historical symbol of European culture, is in flames tonight. Romania stands by #France.", scrie preşedintele Iohannis pe Twitter.

CITESTE SI: Dureri în spatele genunchilor? Cum ştii că este vorba de ceva grav

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, s-a deplasat luni seară la Catedrala Notre-Dame din Paris, pentru a asista la operaţiunile de stingere a incendiului. Macron şi-a întrerupt întâlnirile programate şi a ajuns la Catedrala Notre-Dame la ora 20.15 (21.15, ora României).

O parte a acoperişului Catedralei Notre-Dame s-a prăbuşit din cauza incendiului, produs în timpul unor lucrări de renovare.

Catedrala romano-catolică Notre-Dame din Paris, situată în Arondismentul 4 al capitalei Franţei, a fost construită în perioada 1163-1345 şi are stil gotic. Catedrala este unul dintre monumentele emblematice ale Parisului.

CITEȘTE ȘI: Fructele ideale la prima oră: Îţi asigură un tranzit intestinal excelent .