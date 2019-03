ULTIMĂ ORĂ Laura Codruța Kovesi a ajuns la SIIJ - Ce le-a spus jurnaliștilor

Laura Codruța Kovesi a ajuns la audierile de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Fosta șefă a DNA a fost deopotrivă aplaudată și huiduită.

"Am să fac declarații la ieșire, vă rog să mă lăsați să intru", a spus Kovesi la sosire. Kovesi le-a mulțumit susținătorilor, care i-au scandat numele. La audieri a ajuns și avocata Laurei Codruța Kovesi.

Laura Codruța Kovesi va fi audiată joi, de procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care fosta șefă DNA are calitatea de suspect. Dosarul a fost deschis în urma unui denunț al lui Sebastian Ghiță.

Fosta șefă a DNA a fost chemată, joi, la Parchetul General, pentru a fi audiată de către procurorii Secției de anchetare a magistraților în dosarul în care Kovesi este suspect.

În privința acestui dosar, Laura Codruţa Kovesi a acuzat, recent, că sunt multe "coincidenţe", una fiind data la care este chemată la audieri, care coincide cu o ședință din Parlamentul European ce vizează concursul pentru șefia Parchetului European.

"E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt mult coincidenţe. S-a început următirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidenţă- sunt citată în 7 martie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ţinut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa Fm.

În acest dosar, Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect în dosarul privind extrădarea lui Nicolar Popa, faptele anchetate fiind luare de mită, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiță, care spune că i-a dat bani lui Kovesi pentru extrădarea lui Popa din Indonezia.

Totodată, Laura Codruţa Kovesi candidează și la şefia Parchetului European, iar ea a primit cele mai multe voturi în comisia LIBE după audierea de la finele lunii februarie, şi anume, 26 de voturi. Conferința Președinților, formată din Antonio Tajani şi liderii de grupuri politice, va decide, joi la Bruxelles, de la ora 11.00, echipa de negociere a PE cu reprezentanții Consiliului UE pentru numirea procurorului-șef european.