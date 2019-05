ULTIMĂ ORĂ Marcel Ciolacu, după ce a fost ales șef al Camerei Deputaților - Va conduce diferit de Dragnea

Noul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, spune că va avea o altă abordare faţă de fostul preşedinte al instituţiei, Liviu Dragnea, intenţionând ca instituţia să intre ”în normalitate”. În plus, Ciolacu afirmă că vrea să fie respectate cutumele parlamentare, conform News.ro.

“Presupun că voi avea o altă abordare, dânsul (Liviu Dragnea. n.r) era şi preşedintele partidului, eu am scăpat de acest lucru şi nu îmi doresc acest lucru. Abordarea mea va fi foarte clară, cum am zis şi în Cameră, nu sunt şeful deputaţilor, am un singur rol în perioada următoare: de a intra, în primul şi în primul rând, în normalitate. În normalitate înseamnă respectarea cutumelor parlamentare, toate înţelegerile cu liderii de grup să fie de către toată lumea semnate. De exemplu, componenţa Biroului Permanent, comisiile, o să mă aplec mult mai mult pe organizarea şi gestionarea problemelor din Camera Deputaţilor politice”, a declarat Ciolacu, miercuri, după ce a fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Întrebat ce relaţie va avea cu Pro România, Ciolacu a spus: “Voi avea o relaţie cu absolut toate grupurile parlamentare”.

Noul preşedinte al Camerei Deputaţilor susţine că nu au fost negociate voturile cu ALDE pentru alegerea sa.

“Nu s-au negociat voturile de la Alde, PSD-ul şi cu ALDE suntem în coaliţie. Mi-aş cere scuze, am făcut o greşeală în discursul din Camera Deputaţilor, am uitat să le mulţumesc în mod special celor de la ALDE”, a mai afirmat Ciolacu.