ULTIMA ORĂ Marcel Ciolacu confirmă că a primit răspuns de la Comisia de la Veneția: Ludovic Orban este în PERICOL - VIDEO

Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei (APCE) a sesizat, joi, Comisia de la Veneția, la solicitarea PSD, pe tema proiectului de lege asumat de Guvern privind alegerea primarilor în două tururi. PSD acuză „un abuz de putere al Guvernului Orban”.

Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, că a primit răspuns de la Comisia de la Veneția și, totodată, le-a cerut iertare socialiștilor europeni pentru atacurile din PSD în mandatul lui Liviu Dragnea, declarând că va merge la Bruxelles, unde se va întâlni cu Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, și cu Serghei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni.

”Tot azi am primit și răspuns de la Comisia de la Veneția că va iniția demersurile și discuțiile în interiorul Comisiei la sesizarea Comisiei de Monitorizare a APCE. Le mulțumesc socialiștilor europeni. După mult timp, au fost alături de noi și ne-au susținut și prin vot. Nu am nicio problemă, nu am avut nici în alte dăți. În cazul în care PSD nu a avut o comunicare sau s-a ajuns la relații tensionate cu Timmermans, cu Stanișev, eu îmi cer scuze. În perioada următoare o să fac o deplasare la Bruxelles și o să am discuție cu mai mulți socialiști europeni, inclusiv cu persoanele invocate.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni (PES), Serghei Stanişev, a anunţat, în 11 aprilie 2019, îngheţarea relaţiilor cu PSD, exprimând îngrijorări legate de situaţia statului de drept în România.