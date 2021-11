ULTIMA ORĂ Mare parte a internetului a căzut

Este alertă cibernetică la nivel mondial, după ce internetul a picat în mai multe zone ale lumii! O problemă la Google Cloud a făcut nefuncționale mai multe site-uri web, precum Spotify, Snapchat, Discord, Etsy, Home Depot și multe altele.

O întrerupere masivă a Google Cloud a făcut ca Spotify, Snapchat , Discord și alte site-uri online populare să nu mai funcționeze, marți după-amiază. Pagina de servicii Google Cloud arată o problemă de rețea, care afectează numeroase site-uri din întreaga lume.

știre în curs de actualizare

So apparently the entire internet is going down pic.twitter.com/tzjvyHnkxi