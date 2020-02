ULTIMA ORĂ Mihai Pintilii și-a anunțat RETRAGEREA din cariera de fotbalist - VIDEO

Mihai Pintilii, confruntat cu mai multe accidentări, şi-a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, retragerea din cariera de jucător, la vârsta de 35 de ani.

"N-am nicio problemă, mă simt foarte bine. Cea mai mare critică a lui nea Gigi a fost să îmi ia banderola de căpitan. De atunci plecam dacă eram supărat. Acum vin tinereii din spate. Nu s-a schimbat absolut nimic între mine şi ei.Decizia era luată de 3-4 luni. Acum trebuie să trec nişte etape, o iau de jos, mă voi înscrie la şcoala de antrenori, voi vedea ce va fi, poate voi rămâne delegat.

Poate nu voi fi antrenor, dacă nu îmi place. Nu se mai pune problema să mai joc, important este să fiu sănătos, să mă pot antrena cu băieţii, să duc un ritm aproape de ei, asta este tot ce îmi doresc. Mi-a fost greu să iau această decizie, în primele 2-3 zile mă gândeam, mi-am anunţat soţia, ea nu şi nu, că mai pot, eu nu, nu mai pot, discuţii. I-am spus că gata şi aia a fost. A fost decizia mea şi sper să fie înţeleasă de toată lumea. Regretul carierei este că aş fi vrut să mai iau un titlu în ultimii trei ani, de când am revenit la Steaua. Era frumos din postura de jucător. În rest, nu regret nimic. Mă gândeam că voi mai juca la FCSB, voi mai pleca afară. Aşa a fost.În rest, nu regret nimic.

Am vorbit cu Rădoi în cantonament în Spania, aş fi fost onorat să fiu antrenat de idolul meu. A fost idolul meu şi a fost un exemplu pentru mine şi îi mulţumesc pentru el. I-am explicat care e situaţia, i-am mulţumit şi i-am urat succes.Respectul este acelaşi. Când am făcut ruptura la gambă am început să mă gândesc la retragere. Vine un moment în care trebuie să spui stop. Decizia era luată, nu stă naţionala în Pintilii sau în Tamaş. Peste 10 ani sper să fiu sănătos, dar nu ştiu unde mă văd. Este foarte greu să vedem. Mă antrenez cu băieţii cât pot. Trebuie să o iau treptat. O iau de jos. Mă voi înscrie la Şcoala de Antrenori. Poate voi rămâne delegat dacă îmi place.", a declarat el.

Jucătorii FCSB i-au făcut o supriză lui Pintilii, intrând peste conferinţa de presă, aplaudându-l şi oferindu-i un tricou inscripţionat cu mesajul "Mulţumim, căpitane".

Pintilii a mai evoluat la formaţiile Jiul Petroşani, Internaţional Curtea de Ageş, Pandurii Târgu Jiu, Steaua, Al-Hilal şi Hapoel Tel-Aviv.

El a jucat ultima oară la 22 septembrie, când a ieşit de pe teren accidentat după prima repriză a partidei FCSB - CFR Cluj, din etapa a X-a a Ligii I.

La echipa naţională, Pintilii a disputat 43 de meciuri şi a marcat un gol.

