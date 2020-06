ULTIMA ORĂ Poliția din București deschide ANCHETĂ pe numele youtuberului care instigă la VIOLAREA minorelor

Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București a deschis o anchetă, după ce un cunoscut youtuber român, Alexandru Balan, cu peste 850 000 de urmăritori pe canalul său, a scandalizat printr-o serie de afirmații făcute la adresa fetelor minore. "Colo", cum e cunoscut in mediul online, le-a povestit prietenilor săi o experiență pe care a avut-o cu o minoră și a abordat și modul în care arată elevele din ziua de azi.

”În urmă informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona on line, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept.”, anunță DGPMB.

"Eu, daca nu eram in nicio relatie cu nimeni, va spun singer, cat de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeti-ma pe cuvant! La modul cu picioare-n gura, s-o scuipi in gura, sa-i zici "cine-i taticul tau?', sa-i dai cu palme, s-o tii cu capul de pereti, sa-i pui piciorul pe fata. Eu am niste fetisuri mai ciudate, stii, gen, adica aleia se vedea ca-i place sarpele. Credeti-ma, astea nu trebuie iertate!", a spus Balan pe live-ul sau.

