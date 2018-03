ULTIMA ORĂ: România reacţionează ferm în scandalul otrăvirii unui spion rus în Marea Britanie

Ministerul Afacerilor Externe reacţionează la scandalul dintre Marea Britanie şi Rusia, generat de otrăvirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic.

"Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s territory. @theresa_may @foreignoffice", scrie MAE pe Twitter. (Exprimăndu-şi solidaritatea deplină cu Marea Britanie, România condamnă ferm folosirea de agent neurotoxic de nivel miliar în Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat.)

Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, că Londra va expulza 23 de diplomaţi ruşi, considerând că Moscova este 'vinovată' de otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei). De asemenea, şefa executivului britanic a anunţat 'suspendarea contactelor bilaterale' cu Rusia. Numărul diplomaţilor ruşi acreditaţi în Marea Britanie era până acum de 59.

