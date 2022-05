Răsturnare de situație: Românul suspectat de variola maimuței are varicelă

Românul suspectat că are varicela maimuței are, de fapt, varicelă. Medicul Nikos Koudunis a informat, în această dimineață, la Antena 3, că turistul român în Grecia nu are variola maimuței. Conform testelor efectuate și informării oficiale ale autorităților elene, turistul român are varicelă.

Bărbatul se afla pe insula Kefalonia, împreună cu prietena sa, din Marea Britanie, țară din care cei doi au și plecat spre insulă, în vacanță. Conform informațiilor furnizate anterior de către medic, românul are febră mare de mai multe zile, dar și o erupție cutanată.