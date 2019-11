Ultimele cifre PNL: Ludovic Orban spune că a spart majoritatea PSD-ALDE în Parlament

Premierul desemnat sa formeze noul guvern, Ludovic Orban (PNL), a declarat duminică, la sediul central al partidului, de unde coordonează negocierile pentru o majoritate de 233 de voturi necesare votului de învestitură programat să aibă loc luni, de la ora 14.00, în Parlament, că se bazează pe 237-243 de voturi.

„Suntem increzatori in ciuda boicotului rusinos al PSD. E un mod urat de a iesi din scena. In ciuda boicotului PSD am incredere ca vom reusi maine sa dam un guvern legitim, responsabil, care sa se apuce de treaba din prima zi”, a zis Orban.

El a refuzat sa spuna daca sunt parlamentari Pro Romania cu care a batut palma. „Veti vedea maine”, a zis Orban. Premierul desemnat a mai spus ca respinge numaratorile PSD potrivit carora ei si Pro Romania au impreuna 233 de voturi si guvernul nu poate trece.

