Ultimul meci al lui Teja pe banca FCSB-ului - Singurul meu regret este că n-am luat campionatul

Tehnicianul Mihai Teja, care se desparte de FCSB după ratarea titlului, a declarat că singurul său regret este că nu a câştigat campionatul, el considerând că la echipa bucureşteană “lucrurile merg spre bine”.

“Mă bucur că am câştigat acest meci, punctele nu mai contau, dar e bine că am câştigat. Îi felicit pe jucători, nişte băieţi extraordinari, le mulţumesc, mi-a făcut plăcere să lucrez cu ei. Mulţumesc suporterilor, tuturor celor care au fost lângă mine. Cred că am făcut lucruri bune şi sper ca pe viitor FCSB să facă performanţă. Au toate condiţiile să facă performanţă. Atât cât am putut, ne-am făcut treaba. Sunt mândru de jucători. Mă bucur că galeria mi-a scandat numele, înseamnă că munca mea a fost apreciată aici la Steaua. Singurul meu regret este că n-am luat campionatul. În rest cred că lucrurile merg spre bine. Îi mulţumesc şi domnului Becali că mi-a dat şansă şi mi-am îndeplinit un vis”, a spus Teja la Digi Sport.

El a menţionat că nu se poate să continue la FCSB, însă vrea să antreneze. “De continuat la FCSB nu se mai poate. Vreau să antrenez, am pasiune. Mulţemsc tuturor celor care au fost lângă mine, sunt nişte oameni deosebiţi”.

Teja l-a lăudat pe Filipe Teixeira: “Teixeira, extraordinar. E un jucător fantastic, inteligent şi cu mare calitate. Poate să joace oriunde. Toţi jucători de la FCSB au calitate foarte bună”.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0, campioana CFR Cluj, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I.

Golul a fost marcat de Teixeira, în minutul 53, din foarfecă laterală.

În minutul 50, Ioan Hora a ratat un penalti acordat pentru un fault în careu al lui Males la Man.