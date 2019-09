ULUITOR CFR Cluj SE DEZICE de Dan Petrescu: Clubul cere iertare de la FRF, fani, presă, LPF și arbitri pentru ce a făcut antrenorul său

CFR Cluj le cere iertare, într-un comunicat, Ligii Profesioniste de Fotbal, Federaţiei Române de Fotbal, Comisiei Centrale a Arbitrilor, mass-mediei şi tuturor iubitorilor de fotbal pentru incidentele de la Giurgiu.

Clubul CFR 1907 Cluj doreşte să facă următoarele precizări ca urmare a evenimentelor petrecute în timpul partidei Astra Giurgiu – CFR Cluj, din data de 31 august 2019: Am aşteptat să treacă câteva zile până să avem o reacţie publică după evenimentele petrecute în timpul meciului de la Giurgiu. Am analizat fază cu fază, minut cu minut, iar acum, la rece, dorim să ne cerem scuze în faţa suporterilor noştri, în faţa Ligii Profesioniste de Fotbal, Federaţiei Române de Fotbal, Comisiei Centrale a Arbitrilor, mass-mediei şi tuturor iubitorilor de fotbal pentru greşelile pe care le-am comis involutar la Giurgiu. CFR Cluj a disputat 17 meciuri interne şi internaţionale în 57 de zile, a străbătut zeci de mii de kilometri dintr-un colţ în celălalt al lumii, a petrecut zeci de ore în avioane, săptămâni întregi dintr-un hotel în altul, cu toţii am stat zile întregi departe de familii, iar cum fotbaliştii şi cei din staff sunt oameni, nu roboţi, e posibil să fi clacat, mai ales din cauza oboselii acumulate", se arată în comunicatul citat.

Gruparea ardeleană nu este de acord cu comportmentul antrenorului Dan Petrescu, dar îl consideră pe centralul Sebastian Colţescu vinovat de incidente, pentru că a indus o stare de nervozitate în rândul jucătorilor şi staff-ului echipei campioane.

"Nu suntem de acord cu injuriile aduse pe un teren de fotbal nici de către antrenorul nostru şi nici de către fotbalişti, dar, înainte de a judeca aspru pe cineva şi de a pune la colţ într-un mod categoric, ar trebui să privim contextul în care s-au întâmplat lucrurile la Giurgiu. Deciziile luate complet împotriva echipei noastre de către arbitrul central al partidei cu Astra au indus o stare de nervozitate în rândul jucătorilor şi în rândul staff-ului tehnic, iar la toate acestea s-a adaugat oboseala acumulată şi efectele celor 17 meciuri disputate într-o perioadă scurtă. Arbitrii, la fel ca fotbaliştii şi antrenorii, sunt oameni şi pot greşi, asta e indiscutabil. Atâta timp cât nu o fac în mod repetat împotriva unei singure echipe, se poate înţelege. Greşeala este omenească, însă de multe ori din pricina erorilor din arbitraj, oamenii din fotbal, mai ales antrenorii, îşi pierd locul de muncă, iar una dintre soluţiile pentru ca aceste greşeli să fie cât mai puţine ar putea fi implementarea sistemului VAR şi în Liga 1", se mai arată în comunicat.

În final, CFR Cluj cere mai mult respect pentru Dan Petrescu şi pentru cei din clubul campion: "Am mai dori să vă reamintim, dacă mai este cazul, faptul că antrenorul nostru Dan Petrescu, omul pe care îl contestă aspru unii dintre voi, este o legendă a clubului Chelsea, fiind unul dintre puţinii români care a îmbrăcat tricoul londonezilor în întreaga istorie, este omul care a făcut parte din Generaţia de Aur şi nu doar că a fost o prezenţă trecătoare în Echipa Naţională a României, ci a reprezentat cu cinste ţara noastră mereu. Ca tehnician, Dan Petrescu a câştigat trofee la echipele la care a antrenat în ţara noastră, este campionul României cu CFR Cluj în ultimele două sezoane, a jucat şi a făcut puncte cu Unirea Urziceni în grupele Ligii Campionilor şi acum, într-un moment greu pentru fotbalul din România, a eliminat 3 echipe extrem de valoroase din Europa cu CFR Cluj şi a calificat formaţia noastră în grupele unei competiţii europene! Aşadar, aşa cum Gheorghe Hagi a spus: ”Respectaţi-l mai mult pe Dan Petrescu. Toţi putem greşi. Un om ca Dan Petrescu merită mai mult respect. Vom fi mai săraci fără el!” , asta vă cerem şi noi. Respect pentru Dan Petrescu şi pentru oamenii din clubul nostru care muncesc zi de zi pentru ca fotbalul românesc să revină în top, aşa cum a fost odată. Noi, la rândul nostru, vom respecta, aşa cum am făcut-o mereu, pe toţi cei implicaţi în dezvoltarea fenomenului fotbalistic."

Astra Giurgiu a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), echipa CFR Cluj, în etapa a VIII-a a Ligii I. Clujenii au avut trei eliminaţi, antrenorul Dan Petrescu, fundaşul Camora şi portarul Vâtcă.

Au marcat: Radunovici '38 şi 64, ambele din penalti, V. Gheorghe '57 / Păun '27 şi '90+1.

La Giurgiu, spiritele s-au încins de la faza penaltiului prin care Radunovici a egalat la 1 pentru Astra în minutul 38. Costache (CFR) a căzut pe teren în apropierea careului Astrei după un duel cu un adversar. Colţescu a lăsat jocul să continue, dar l-a oprit după câteva secunde pentru că jucătorul clujenilor a rămas întins pe gazon. La mingea de arbitru cu care s-a reluat meciul, doar Tamaş (Astra) a fost în preajma balonului. El a trimis lung spre Bejan, care a fost jenat de Cestor. Colţescu a considerat fault în careu şi a dictat lovitură de la 11 metri.

Dan Petrescu a protestat după cartonaşul galben primit de Pereira, în minutul 42. Se pare că tehnicianul l-a înjurat pe Colţescu, iar acesta i-a arătat cartonaşul roşu.

Camora a trântit în mod ostentativ o sticlă de apă în momentul în care Colţescu i-a arătat cartonaşul galben antrenorului secund al clujenilor Valeriu Bordeanu, în minutul 58. Pentru acest gest, centralul i-a arătat fundaşului al doilea galben şi l-a eliminat.

În minutul 62, Vâtcă a prins o minge centrată de Tamaş, apoi i-a dat o palmă lui Radunovici. Colţescu l-a eliminat direct pe portarul clujenilor, care a fost înlocuit de Adrian Rus. Atacantul Lacina Traore, aflat la primul meci pentru CFR Cluj, de la revenire, a părăsit terenul.

