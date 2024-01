VIDEO - Un actor din serialul Fauda, rănit la datorie în Gaza, vrea să revină pe ecran: Eram de nerecunoscut când am ajuns la spital

"Mă voi întoarce la crearea de artă, mă voi întoarce la cântat, mă voi întoarce la cinema", a declarat Idan Amedi într-o conferinţă de presă de la spitalul unde a fost tratat, în apropiere de Tel Aviv. Rezervistul făcea parte dintr-un grup de soldaţi israelieni răniţi în teritoriile palestiniene, unde au fost desfăşuraţi după izbucnirea războiului dintre Israel şi gruparea palestiniană Hamas la 7 octombrie.

Spitalizarea sa a provocat o mare emoţie în Israel, unde numeroase persoane au cerut rugăciuni pentru recuperarea sa pe reţelele de socializare. Într-o înregistrare video postată la 12 octombrie, Idan Amedi, îmbrăcat în trening, a declarat: "Aceasta nu este o scenă din Fauda, aceasta este viaţa reală!".

Serialul "Fauda" ("haos", în limba arabă), difuzat pe Netflix, a fost apreciat în întreaga lume pentru episoadele sale pline de suspans în care o unitate israeliană de agenţi sub acoperire luptă împotriva palestinienilor.

Peste 300.000 de rezervişti au fost desfăşuraţi în tot Israelul după atacul fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian din 7 octombrie, care s-a soldat cu moartea a peste 1.140 de persoane, majoritatea palestinieni.

Israelul a jurat să "anihileze" Hamas după acest atac şi a lansat o vastă operaţiune militară care a ucis 25.700 de palestinieni, în marea lor majoritate femei, copii şi adolescenţi, potrivit Ministerului Sănătăţii al mişcării islamiste.

Idan Amedi a petrecut cel puţin două săptămâni cu unitatea sa descoperind o reţea de tuneluri Hamas în Fâşia Gaza.

Grav rănit în 8 ianuarie într-o explozie care a provocat moartea a şase soldaţi, Amedi a declarat joi că era "de nerecunoscut" când a ajuns la spital. "Dacă Dumnezeu îmi va da suficientă putere, mă voi întoarce şi eu să lupt pentru ţara mea".

The famous Israeli actor Idan Amedi from the TV series Fauda has left the hospital after sustaining life-threatening wounds 2 weeks ago in battle in Gaza.



This was his message…



Via @miradulescu pic.twitter.com/HZNvVqsJzo