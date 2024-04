Un adevăr tulburător: drame și conflicte interioare ascunse în umbra urmăririi succesului ca influencer pe rețelele sociale și a supravegherii online

De la colectarea datelor până la examinarea colegilor noștri pe rețelele de socializare, suntem cu toții mai expuși ca niciodată. Capodopera lui Orwell poate să ne lumineze asupra modului în care am putea internaliza pierderea intimității noastre, scrie The Guardian.

Există un moment revelator în romanul "1984" când protagonistul Winston Smith pune la îndoială cântecul păsărilor de deasupra capului. Gustul dulce al ciocolatei de pe piața neagră încă îi acoperă limba în timp ce stă în mijlocul unei păduri, în sfârșit liber de ecranele care îi monitorizează fiecare mișcare. "Pentru cine, pentru ce cânta acea pasăre?", se întreabă el. La urma urmei, nu există alte păsări în apropiere - și nici, pentru prima dată, nu există microfoane care să asculte. "Ce a făcut-o să se așeze la marginea pădurii singuratice și să-și verse muzica în neant?"

În romanul distopic de epocă al lui George Orwell, o treime din lume trăiește sub privirea vigilentă a liderului totalitar Big Brother, iar Winston nu poate decât să viseze la o viață lipsită de supravegherea omniprezentă. În prezent, nu numai că pare demodat să ne pese de cât de des suntem surprinși de camerele de supraveghere, dar, de fapt, se pare că invităm și ne bucurăm de supraveghere prin soneriile noastre cu cameră, difuzoarele inteligente și filmarea verticală constantă. Mantra de pe internet "poze sau nu s-a întâmplat" rezumă credința noastră modernă că totul trebuie documentat pentru ca lucrurile să aibă valoare.

S-a vorbit mult despre modul în care romanul a fost un avertisment premonitoriu cu privire la viața privată, însă 1984 nu se referă doar la camerele îndreptate spre noi - el explorează, de asemenea, modul în care supravegherea constantă se poate infiltra în mintea noastră, schimbându-ne comportamentul și chiar gândurile. Cetățenii care trăiesc sub supraveghere în 1984 învață să își controleze gândurile, acțiunile, expresiile faciale, chiar și respirația, cu tehnici care variază de la "crimestop" ("facultatea de a se opri brusc, ca din instinct, în pragul oricărui gând periculos") la "doublethink" ("a ști și a nu ști, a fi conștient de o sinceritate totală în timp ce spui minciuni atent construite"). Nu vi se pare că acest lucru seamănă în mod remarcabil cu modul în care ne autocenzurăm pe rețelele de socializare? Modul în care ne oferim pentru supraveghere în schimbul laudelor?

Influencerul care a spus "Destul!"

La începutul lunii februarie, actorul și influencerul venezuelean Ana Wolfermann a spus "destul". Într-un videoclip TikTok cu peste 1,5 milioane de vizualizări, tânăra în vârstă de 22 de ani a dezvăluit că a decis să nu mai fie un influencer cu normă întreagă. "M-am săturat să fac totul despre mine", a spus Wolfermann."Când ies cu prietenii mei sau când mă duc să iau o cafea sau când mă duc să fac orice cu viața mea, trebuie să îmi fac timp din ziua mea pentru a face o fotografie cu mine sau pentru a face un videoclip cu mine".

Mai îngrijorător este faptul că Wolfermann a spus că modul în care se exprimă în fața camerei, i-a schimbat de fapt modul în care vorbește.

Anul 1984 este celebru pentru "Newspeak", vocabularul oficial condensat al statului, care limitează capacitatea unei persoane de a aborda concepte complicate și reduce "limbajul până la os". În videoclipul lui Wolfermann, ea a spus:"Pe TikTok, trebuie să vorbești în propoziții scurte. A trebuit să învăț să nu-mi dezvolt ideile". Ca și cetățenii care trăiesc sub Big Brother, internauții s-au învățat să se autocenzureze pentru a face pe placul algoritmilor atotvăzători. În Newspeak-ul din 1984, "doubleplusgood" se referă la ceva excelent; "ungood" a înlocuit cuvântul "rău". Pe TikTok, oamenii se tem că folosirea unor cuvinte controversate va face ca videoclipurile lor să fie interzise din aplicație - ca urmare, "sinucidere" și "moarte" au fost înlocuite cu eufemistica "neviață".

În calitate de jurnalist care scrie adesea despre cultura internetului, am întâlnit multe persoane care răspund la societatea de supraveghere de astăzi fie prin performativitate, fie prin autocenzură. Am vorbit cu vloggeri care filmează întreaga viață a copiilor lor pentru conținut și am auzit de la avocați ai sănătății mintale care se tem să folosească cuvintele "depresie" și "automutilare" pe TikTok. Am întâlnit influenceri care se plâng de faptul că își mercantilizează prieteniile pentru clicuri, recunoscând chiar: "Întreaga mea viață a devenit dedicată încercării de a face ceva care să merite să fie urmărit."

Și cum rămâne cu publicul - cum rămâne cu faptul că tuturor ne place să jucăm Big Brother? În toamna anului 2021, un student american a fost poreclit de internet "tipul de pe canapea", după ce prietena sa de la distanță s-a filmat în timp ce îl surprindea cu o vizită. Comentatorii de pe TikTok au decis că el nu părea suficient de entuziast când a sosit și l-au acuzat de infidelitate pentru că stătea lângă alte fete pe canapeaua lui. Publicul a crezut că poate vedea în mintea lui, acuzându-l de psihopatie și analizându-i unghiul genunchilor pentru a determina că era "dezinteresat" - într-o manieră care nu se deosebește cu nimic de Poliția Gândirii din 1984.

Acest lucru seamănă remarcabil de mult cu experiențele lui Winston în ceea ce privește "crima facială" - actul de a lăsa ca fața ta să-ți trădeze gândurile în public, de exemplu, printr-un tic nervos sau o privire neliniștită sau neîncrezătoare, care poate fi ușor detectată de omniprezentele telescreenuri. Interpretată de Andrew Garfield în noua dramatizare de Audible, interpretarea actorului scoate în evidență tensiunea și panica acestor momente, imprimându-le în același timp un fel de umor nervos.

"Este necesar ca noi să știm totul"

Alături de Garfield, Cynthia Eviro, în rolul Juliei, ne arată arta de a-ți ascunde adevăratul sine într-o lume în care emoțiile și gândurile fiecăruia sunt deduse din semne precum o clipită a ochiului sau o bătaie de inimă ridicată, sub ochii atotvăzători ai lui Big Brother - dublat de Tom Hardy. În cuvintele amenințătoare ale lui O'Brien, oficial de rang înalt al Partidului, interpretat cu un panseu întunecat și devastator de Andrew Scott: "Este necesar ca noi să știm totul."

Acest sentiment omniprezent de a fi supravegheat sună mult prea familiar în epoca actuală a volumului mare de date. Chiar dacă optăm să nu fim influenceri și decidem să nu ne filmăm la brunch, riscăm să fim observați și examinați ca Winston - și ca studentul care a fost supranumit "tipul de pe canapea". Scriind despre consecințele pe care le-a avut incidentul, studentul a subliniat că nu a avut "nicio dorință anterioară de faimă pe internet, cu atât mai puțin de infamie". Dar astăzi, străinii înregistrează pe oricine și pe toată lumea, fără să se preocupe deloc sau aproape deloc de problema spinoasă a consimțământului. Creatorii organizează "teste de onestitate" în care aruncă bani în fața străinilor și îi înregistrează pentru a vedea dacă dau banii înapoi. Așa-numitele videoclipuri #kindness (bunătate ) arată influenceri care oferă flori unor necunoscuți neștiutori - publicului i se încălzește inima, dar persoanele care apar în aceste videoclipuri se plâng adesea că sunt dezumanizate. Persoanele care nu se prezintă bine în videoclipuri surpriză de acest gen sunt adesea hăituite în secțiunile de comentarii - acuzate că sunt abuzive, rasiste, sexiste, criminale sau bolnave psihic pe baza unei expresii faciale într-un clip de 10 secunde.

Știm cu toții cum am ajuns aici - când, la începutul mileniului, Big Brother a încetat să mai fie un concept totalitar și a devenit un format de reality TV distractiv. Astăzi, acceptăm tehnologia de recunoaștere facială pentru "siguranța" noastră și permitem ca datele noastre digitale să fie exploatate și vândute pentru comoditatea utilizării aplicațiilor noastre preferate. Peter Fussey, profesor de sociologie la Universitatea din Essex, a început să studieze supravegherea atunci când și-a scris doctoratul despre camerele de supraveghere în 1998. A fost lovit de întrebare: "De ce nu a existat mai multă rezistență?"

Fussey spune că argumentul conform căruia cei care nu au "nimic de ascuns" nu au "de ce să se teamă" este răspândit de zeci de ani. Și toată lumea, spune el, pare pregătită să compromită confidențialitatea pentru comoditate - chiar și el își dezactivează uneori VPN-ul dacă paginile online se încarcă prea încet. Și totuși, nu trebuie să ne învinovățim unii pe alții pentru supravegherea pe care marile companii de tehnologie și guvernele beneficiază de pe urma normalizării. Fussey, care este director al Centrului de cercetare în domeniul informației, supravegherii și confidențialității, spune că nu putem "consimți în mod semnificativ" la termeni și condiții online care "ar dura luni de zile din viața ta în fiecare an pentru a le citi".

Am creat propria noastră versiune a celor două minute de ură din 1984?

Silkie Carlo, directorul grupului pentru libertăți civile Big Brother Watch, este de acord că trebuie să-i controlăm mai mult pe cei puternici decât pe public. "Dacă ați refuza colectarea de date la fiecare pas, chiar și pentru o zi, darămite pentru o săptămână, viața dumneavoastră ar fi foarte diferită", spune ea. "Să refuzi ca datele tale să fie colectate în multe dintre aceste cazuri este aproape imposibil." Și, adaugă ea, chiar și "supra-sharing-ul pe rețelele de socializare" este mai puțin o alegere individuală decât pare: "Designul platformelor se pretează la acest tip de narcisism." Ea își amintește că a fost tulburată atunci când butonul "Like" a fost introdus pentru prima dată pe Facebook în 2009. "Nu cred că este o configurație sănătoasă pentru o platformă socială", spune ea. "În viața socială normală offline, nu spui imediat cuiva dacă îl aprobi sau nu, cu atât mai puțin să ai o audiență anonimă, la nivelul populației, care să îți spună dacă o aprobă sau nu."

Carlo își face griji că oamenii, în special copiii, simt presiunea de a performa pentru aceste platforme. Ea este îngrijorată de conformismul pe care îl încurajează social media, "de faptul că atunci când oamenii se simt supravegheați - supravegheați de stat sau de colegii lor - sunt motivați să se conformeze la ceea ce pare a fi norma".

Perspectivele din 1984 cu privire la modul în care oamenii ajung să internalizeze supravegherea contribuie la faptul că opera lui Orwell este atât de actuală. Chiar dacă aparatul de supraveghere se schimbă - instrumentele, limbajul, gadgeturile, dispozitivele - reacțiile prea umane ale oamenilor rămân grăitoare. În timp ce romanul ne arată de mult timp că trebuie să ne împotrivim forțelor și instituțiilor care încearcă să ne compromită intimitatea, el subliniază, de asemenea, importanța eliberării minților noastre - de a rezista nu doar supravegherii excesive, ci și autocenzurii distrugătoare de suflet și poliției sociale care o însoțește.