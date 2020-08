Un aeroport din Franța nu mai are spațiu pentru parcarea avioanelor blocate la sol de companiile aeriene

Aeroportul francez Chateauroux, la aproximativ 250 de kilometri sud de Paris, a fost nevoit să refuze solicitările venite de la unele companii aeriene interesate să îşi parcheze aici avioane ţinute la sol de pandemia de Covid-19, un semnal care arată că în industria aviaţiei criza continuă, în pofida unor relaxări a restricţiilor de călătorie, transmite Bloomberg.

În condiţiile în care numai în ultima săptămână au venit opt avioane, Chateauroux se apropie de capacitate maximă, potrivit directorului aeroportului Didier Lefresne. Aproximativ 50 de avioane sunt acum stocate în zonele de parcare şi două noi căi de rulare special construite, iar producătorul de avioane Airbus SE şi compania aeriană British Airways sunt printre cei mai importanţi clienţi, potrivit news.ro.

"Din punct de vedere financiar aceasta este o situaţie profitabilă pentru Chateauroux. În acelaşi timp, este trist şi reflectă situaţia dramatică prin care trece industria aeronautică", a declarat Didier Lefresne.

În cel mai grav moment al măsurilor de izolare introduse în Europa la începutul acestui an, operatorul aeroporturilor din Paris (ADP) avea parcate la sol aproximativ 350 de avioane. Transportatorul aerian Air France-KLM are în continuare 90 de avioane parcate la aeroportul Charles de Gaulle din Paris însă aeroportul Orly, din sudul Parisului, aproape a fost golit de avioanele imobilizate.

În SUA, cei trei mari transportatori aerieni (American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. şi United Airlines Holdings Inc) au imobilizat la sol aproximativ 864 de avioane în întreaga ţară din cauza pandemiei, număr care nu include însă toate avioanele Boeing Co. 737 Max care erau deja blocate la sol după două catastrofe aeriene.

În alte părţi ale lumii, companiile aeriene au fost nevoite să caute la mari distanţe pentru un loc de parcare. Indonezia, Vietnam, Malayezia şi India au comandat mii de noi avioane însă infrastructura inadecvată a făcut ca unele din avioanele nefolosite să fie parcate tocmai în Australia.

În cazul aeroportului Chateauroux, una din companiile aeriene care recent au fost refuzate de conducerea aeroportului este Qatar Airways. Transportatorul din Golf vroia să imobilizeze 30 de avioane la Chateauroux timp de un an şi până la 50 de avioane în total în Franţa, a spus Didier Lefresne.

În prezent principalul chiriaş de la Chateauroux este constructorul aeronautic Airbus, care a parcat aici 23 de avioane care nu pot fi livrate clienţilor. În total, producătorul de la Toulouse avea aproximativ 145 de avioane pe stoc la finele lunii iunie. Un alt client important al aeroportului de la Chateauroux este British Airways care are aici 10 avioane, inclusiv flota sa de avioane superjumbo A380.

Aeroportul Chateauroux percepe o chirie cuprinsă între 3.000 şi 5.000 de euro pe lună pentru fiecare avion, sumă care nu incluse şi costurile cu mentenanţa. Cei de la Airbus şi British Airways şi-au adus proprii lor mecanici care să aibă grijă de avioanele blocate la sol.

"Este greu de spus cât de mult va dura această situaţie. Oameni nu mai zboară pentru că le e teamă", a apreciat Didier Lefresne.