Un american a murit în timp ce se întorcea de pe vârful Muntelui Everest - Numărul morților din acest sezon a ajuns la trei

Un american a murit în timp ce se întorcea de pe vârful Muntelui Everest, crescând la trei numărul alpiniştilor care au murit în timpul sezonului de ascensiune din primăvara acestui an pe cel mai înalt vârf din lume, informează joi DPA, citând un responsabil local din domeniul turismului, potrivit Agerpres.

Americanul de 55 de ani a decedat miercuri pe partea sudică a vârfului, a declarat Gyanendra Shrestha, un responsabil de la tabăra de bază de pe Everest.De asemenea, un căţărător irlandez ar fi murit după ce a căzut în "Zona Morţii", aflată la o altitudine de peste 8.000 de metri, iar un alpinist indian a decedat în timp ce cobora de pe Everest săptămâna trecută.Miercuri, peste 200 de alpinişti au reuşit să ajungă în vârful masivului de 8.848 de metri, potrivit aceluiaşi responsabil.Condiţiile meteorologice au fost extrem de neprielnice în acest an - vânturile puternice şi zăpada târzie întârziind încercările de a ajunge în vârf.Cel puţin şapte alpinişti au murit pe alţi munţi de 8.000 de metri din Nepal în timpul sezonului de ascensiune de primăvară din acest an, care se desfăşoară între lunile aprilie şi mai.Patru alpinişti indieni au decedat în timpul unor expediţii săptămâna trecută, doi pe Kanchenjunga, al treilea vârf ca înălţime din lume şi alţi doi pe Muntele Makalu, locul al cincilea în acelaşi top.Printre alte victime se numără alpinişti din Bulgaria, Malaezia şi Nepal.Sute de alpinişti încearcă să escaladeze Muntele Everest şi alte vârfuri din Himalaya în timpul sezonului de alpinism de primăvară, însă în fiecare an, muntele face victime în rândul curajoşilor