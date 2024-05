Un astrolog renumit spune că știe ce îl așteaptă pe Florin Piersic și ce anume l-ar salva

În timp ce marele actor Florin Piersic se află în spital, o țară întreagă este îngrijorată pentru starea sa de sănătate. Acesta tocmai a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul cu proteză. În acest context, un astrolog a dezvăluit perspectivele destinului lui Florin Piersic și dacă acesta va trece peste problemele medicale actuale.

Florin Piersic se află acum la Spitalul Foișor din București, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul cu proteză. Conform ultimelor informații, actorul a trecut cu bine peste prima noapte după operație. Este conștient, cooperant, stă de vorbă cu medicii de la Spitalul Foișor, dar se află în continuare la Terapie Intensivă, sub atenta supraveghere a specialiștilor.

În ceea ce privește destinul lui Florin Piersic, un astrolog specializat pe horoscop chinezesc a spus că actorul va trece peste problemele medicale actuale. Marian Golea, expert în horoscop chinezesc, a dezvăluit că maestrul nu are o perioadă prea bună. Conform acestuia, Florin Piersic trebuie să aibă grijă în această perioadă delicată și să fie înconjurat de multă iubire.

„Trebuie să aibă grijă la inimă, acolo e marea lui problemă”

„Maestrul Florin Piersic e Șobolan, are niște caracteristici geniale, nu are sens să vorbim noi de trecutul lui, dar are prea mult metal. Asta înseamnă că aceste operații o să-l slăbească cam mult. Sperăm că luna viitoare, când o să fie luna de Cal, să fie bine, trebuie să aibă grijă la inimă, acolo e marea lui problemă. Nu este o perioadă prea bună, nu spunem nimic altceva, îi urăm toate cele bune, dar omul trece printr-o perioadă foarte ciudată”, a declarat Marian Golea, potrivit retetesivedete.ro.

Acesta a mai menționat că iubirea venită dinspre familie și chiar dinspre fani poate face minuni pentru Florin Piersic în această perioadă grea: „Este pe o perioadă urâtă a vieții lui. Dacă ar fi după mine, i-aș aduce oamenii din familie, dar el nu prea mai are familie, cine mai e să stea cu el tot timpul, acesta e singurul remediu. El se simte singuratic acum, nu trebuie lăsat singur. Chiar și dacă i se pune un televizor acolo și i se spune că oamenii toți îl iubesc ajută, el fără iubire e mort, el este omul iubirii”, a mai spus Marian Golea.

Trei luni de cumpănă

Marian Golea a precizat că perioada dificilă nu se termină pentru Florin Piersic, care va mai avea parte de provocări și de situații dificile și în următoare luni de zile, așa cum vor resimți și cei care sunt în zodia Șobolanului:

„Din nefericire, are trei luni proaste: luna aceasta, luna viitoare și următoarea lună de Oaie sunt luni proaste pentru Florin. În rest, să lăsăm Șobolanii în pace”, a încheiat Marian Golea.