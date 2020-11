Un avion a aterizat de urgență pe o autostrata din Malaezia

O aeronavă de mici dimensiuni a realizat duminică o aterizare de urgenţă, duminică, pe o autostradă aglomerată din sudul Malaeziei, informează DPA, potrivit AGERPRES.

Potrivit Autorităţii pentru Aviaţie Civilă (CAA) din Malaezia, "o aeronavă de mici dimensiuni, de tip Beechcraft Model 35 Bonanza" a fost nevoită să execute o aterizare de urgenţă pe o autostradă situată în apropiere de oraşul Sedenak, la aproximativ 50 de kilometri nord de principalul punct de trecere a frontierei dintre Malaezia şi Singapore, "din cauza unor probleme tehnice".

Reprezentanţii CAA au anunţat că unul dintre cei doi piloţi aflaţi la bord a dorit iniţial să aterizeze de urgenţă pe un aeroport din apropiere în timp ce aeronava zbura pe ruta Singapore - Melaka, acest oraş fiind, înaintea pandemiei de coronavirus, un adevărat magnet turistic pe coasta sudică a Malaeziei.

După aterizare, cei doi piloţi se află "în stare stabilă", potrivit CAA.

Imaginile transmise de posturile TV din Malaezia arată mai multe echipaje de poliţie şi de pompieri care participau la o operaţiune ce viza scoaterea avionului pe o bretea de ciment de pe marginea autostrăzii, "într-o poziţie care să nu obstrucţioneze traficul rutier", potrivit CAA.

