Un avion cu ruși a fost reținut în Canada - Anunțul ministrului canadian al transporturilor

O aeronavă charter care transporta cetățeni ruși a fost reținută pe aeroportul canadian Yellowknife din Yukon, a declarat joi ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra.

„Vom continua să tragem Rusia la răspundere pentru invazia sa în Ucraina”, a scris Alghabra pe Twitter.

Canada a interzis duminică avioanelor rusești să intre în spațiul său aerian, ca parte a sancțiunilor severe impuse Moscovei ca răspuns la invazia neprovocată a Ucrainei.

