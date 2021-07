Un avion militar s-a prăbuşit în sudul Filipinelor: 85 de persoane au fost rănite

Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prăbuşit duminică în sudul Filipinelor, a declarat şeful forţelor armate de la Manila, transmite AFP.

Până în prezent, 15 persoane au fost salvate din aparatul în flăcări, un C-130, care s-a prăbuşit în timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, în provincia Sulu, a declarat pentru agenţia France Presse generalul Cirilito Sobejana.

Oficialul filipinez a adăugat că speră ca şi alte persoane să mai poată fi salvate, informează Agerpres.ro.

A military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said.#Philippines #planecrash #accident pic.twitter.com/eossu1c24c