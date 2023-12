Un băiat a dispărut timp de 6 ani: fusese răpit de o sectă și ținut prizonier în munți

Potrivit CNN, Alex Batty nu a mai fost văzut de la vârsta de 11 ani, după ce a fost dus în vacanţă în Spania, în 2017, împreună cu mama sa, "care nu avea tutelă parentală legală", şi cu bunicul său, potrivit unui apel al poliţiei publicat în februarie 2019.

Batty a fost găsit în Haute-Garonne, în apropiere de oraşul Toulouse, potrivit autorităţilor locale.

BFMTV, afiliat CNN, a relatat că familia a confirmat identitatea adolescentului şi că acesta urmează să se întoarcă în scurt timp în Anglia, potrivit procuraturii din Toulouse.

Bunica sa, Susan Caruana, tutorele său legal, a declarat pentru ziarul britanic The Sun că a vorbit cu Alex.

"Sunt foarte fericită. Am vorbit cu el şi se simte bine", a declarat Caruana, adăugând: "El se află în prezent la autorităţile din Franţa. Este un şoc atât de mare".

Poliţia Greater Manchester din Marea Britanie a precizat joi, într-o declaraţie, că a fost contactată în legătură cu "o posibilă apariţie în Franţa a lui Alex Batty, care a dispărut în 2017".

Ofiţerii din oraşul englez Oldham sunt în contact cu autorităţile franceze pentru a stabili "autenticitatea raportului", a adăugat poliţia.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei din Greater Manchester a declarat: "Aceasta este o investigaţie complexă şi de lungă durată şi trebuie să facem investigaţii suplimentare, precum şi să punem în aplicare măsuri de protecţie adecvate".

Potrivit BBC, mama şi bunicul băiatului, care nu au tutela părintească a tânărului de 17 ani, nu au fost localizaţi şi rămân căutaţi în legătură cu dispariţia sa din 2017.

În prezent, Alex se află la un centru pentru tineri din Toulouse şi ar putea ajunge în Marea Britanie în câteva ore.

O sursă din cadrul poliţiei a declarat anterior pentru BBC News că băiatul a fost dus la o secţie de poliţie de către un automobilist îngrijorat care l-a văzut pe un drum de la poalele Pirineilor miercuri dimineaţa devreme.

"El a explicat că a mers pe jos timp de patru zile, că a pornit dintr-un loc din munţi, deşi nu a spus unde", a declarat bărbatul.

"I-am tastat numele pe internet şi am văzut că este căutat", a spus el.

Bărbatul a declarat presei locale că planul lui Alex a fost să găsească un oraş mare cu o ambasadă pentru a găsi asistenţă.

Alex a folosit contul de Facebook al ceui care l-a găsit pentru a-şi contacta bunica din Marea Britanie.

El a scris: "Bună, bunico, sunt eu, Alex. Sunt în Franţa, în Toulouse. Sper din tot sufletul că vei primi acest mesaj. Te iubesc, vreau să mă întorc acasă".

