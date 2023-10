Un baschetbalistul american, șocat de ce a găsit în Brașov: 'Este o nebunie, aici e mult mai ieftin' (VIDEO)

Baschetbalistul american Juwan Gray, care evoluează în acest sezon pentru Corona Brașov, s-a arătat impresionat de ce a găsit în orașul de la poalele Tâmpei.

În primul rând, sportivului de peste Ocean nu i-a venit să creadă cât de mici sunt prețurile în Brașov față de cele din America, la bunuri și servicii de aceeași calitate ca în Statele Unite, notează Rador Radio România.

"Acest apartament ne costă 580 de euro pe lună, adică 630 dolari americani. Dacă acest apartament ar fi fost în Statele Unite, ne-ar fi costat cel puțin 1.500 de dolari, ceea ce este o nebunie, deoarece aici e mult mai ieftin. În plus, totul, televizor, canapea, pat, mobilă sunt incluse. Aici toate apartamentele se închiriază cu tot ce ai nevoie în ele, nu trebuie să plătești în plus decât utilitățile, cum sunt apa, gazul, curentul electric, internetul. Așa economisești o mulțime de bani care îți rămân în buzunar", ne-a declarat baschetbalistul.

Sportivul a ieșit în oraș împreună cu partenera sa și au fost uimiți cât de ieftin este să mergi cu un taxi, cam de trei ori mai ieftin decât acasă la ei. De asemenea, i-a impresionat mâncarea - chiar dacă au ales mâncare americană.

Juwan Gray a petrecut cariera universitară la Towson și University of San Diego, iar în ultimele două sezoane a evoluat la echipe din Europa.

„Urmează-ți visul! Sunt aici să-l trăiesc pe al meu. Sunt plătit să joc baschet. Asta fac de când eram mic. Nici măcar nu pare că este un job, este ca un hobby”, spune americanul pe Youtube.