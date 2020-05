Un cafe, por favor! Madrid si Barcelona relaxeaza masurile impuse de pandemie

Bucurie mare printre locuitorii din orasele Madrid si Barcelona. Daca in orasele din restul tarii s-au luat deja pana acum unele masuri de relaxare (redeschiderea plajelor, a piscinelor si a cinematografelor), Madridul si Barcelona au avut de asteptat. Relaxarea masurilor in regiunile Madrid si Barcelona, cu cel mai mare numar de locuitori din tara, a fost intarziata deoarece acestea au fost zonele cele mai afectate de pandemie. Spania este una dintre tarile cele mai grav afectate, inregistrand 28 628 de decese, conform inregistrarilor oferite de Ministerul Sanatatii.

Guvernul spaniol a anuntat redeschiderea de luni, 25 mai, a teraselor, barurilor si cafenelelor, hotelurilor si muzeelor, alaturandu-se restului tarii, dupa doua saptamani de asteptare.

Redeschiderea vine insotita de masuri stricte de limitare a numarului de clienti in incinta acestor locatii, la 50% pentru terase, a decis saptamana aceasta Consiliul de Miniştri. Muzeele din aceste regiuni vor putea primi doar 30% din numarul obisnuit de vizitatori, in timp ce hotelurile vor trebui sa tina inchise zonele comune (piscine, sali de gimnastica) pentru a reduce riscul de transmitere a virusului. Redeschiderea magazinelor mici, care a inceput deja in aceasta saptamana, va fi generalizata, numarul clientilor fiind limitat la 30% din capacitatea de primire.

Aceasta faza include si redeschiderea cinematografelor, a teatrelor si a salilor de concerte, la o treime din capacitatea normala, precum si a centrelor comerciale, cu 40% din capacitatea de primire.

Speranta Anghel