Un cardigan verde și o chitară ce i-au aparținut solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, vor fi scoase la licitație

Cardiganul verde pe care solistul trupei Nirvana, Kurt Cobain, l-a purtat în timpul concertului susținut pentru seria "MTV Unplugged" și una dintre chitarele sale personalizate vor fi scoase la vânzare de compania Julien's Auctions, potrivit CityNews Calgary, anunță MEDIAFAX.

Anunțul a fost făcut de compania Julien's Auctions, iar licitația intitulată "Icons & Idols: Rock 'n' Roll" va avea loc pe parcursul a două zile, pe 25 și 26 octombrie.

Chitara Fender scoasă la licitație a fost construită în anul 1993, fiind folosită de Kurt Cobain în timpul turneului "In Utero".

Printre obiectele ce vor mai putea fi achiziționate la licitația de la finalul lunii octombrie se numără versuri scrise de mână de muzicieni precum Bob Dylan, Eric Clapton și Bruce Springsteen.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor '80, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii '90, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are". După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani - interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea.