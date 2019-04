Un clip emoţionant dedicat Simonei Halep postat pe contul Roland Garos: 'O coroană pentru regină'

Simona Halep a fost protagonista unui clip video emoţionant postat pe contul oficial de Twitter al turneului Roland Garros. Francezii şi-au adus aminte de prestaţia fostului lider mondial de la ediţia de anul trecut, când a câştigat primul trofeu de Mare Şlem din carieră, potrivit fanatik.ro.

Duminică, pe contul de Twitter al turneului Roland Garros a fost postat un clip emoţionant dedicat Simonei Halep. Cu o durată de aproape două minute, imaginile le-au adus aminte fanilor româncei de trofeul câştigat la ediţia din 2018. “O privire retrospectivă de la RG18 cu Simona Halep: o coroană pentru regină”, au notat oficialii Roland Garros.

În finală, Simona Halep a învins-o pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, şi a reuşit să câştige primul trofeu de Mare Şlem, după trei finale pierdute – două la Roland Garros (2014 şi 2017) şi una la Australian Open (2018).

Simona Halep a jucat primele meciuri pe zgură în confruntarea Franţa – România din semifinalele Fed Cup. Cele două victorii obţinute cu Kristina Mladenovic şi Caroline Garcia anunţă un sezon bun pe suprafaţa preferată. În plus, Simo a anunţat că vrea să se bucure mai mult de această perioadă a anului şi că nu va fi sub presiune la Roland Garros.

“Mă voi bucura mai mult în acest an de sezonul de zgură după ce am reuşit anul trecut la Roland Garros. Iubesc să joc pe zgură, cred că am jocul potrivit pentru această suprafaţă. Merg cu încredere pe această suprafaţă, dar de fiecare dată este dificil. Nu vreau să fac nicio promisiune, o să aşteptăm şi vedem. Mă simt mai bine pe zgură, mai ales că anul trecut am câştigat la Roland Garros. Când mă voi întoarce la Paris nu voi avea presiune, nu cred că mă voi supăra nici dacă pierd în primul tur, voi fi relaxată, după ce am reuşit anul trecut. Pentru mine oricum este cea mai bună perioadă a anului”, a declarat recent Simona Halep.