Un Crysler Imperial fabricat în 1963, unicul exemplar din România

Un bărbat din Botoşani deţine singurul exemplar din România al autoturismului Crysler Imperial, fabricat în Statele Unite ale Americii în anii '60.

Nicuşor Constantin - secretar al filialei din Botoşani a Retromobil Club - manifestă o pasiune deosebită pentru maşinile de epocă, el fiind deţinătorul mai multor bolizi cu o vechime de peste 30 de ani.

Cea mai valoroasă "piesă" din colecţia sa este un Imperial produs de Crysler în 1963. Dincolo de valoarea sa de piaţă, estimată la aproximativ 30.000 de euro, maşina atrage atât prin design, cât şi prin tehnologia utilizată în urmă cu peste jumătate de secol.

"Crysler-ul a avansat cu această maşină tehnologia cutiei de viteze 'push button'. Este printre primele maşini care au fost făcute cu cutie de viteză 'push button', renunţându-se la tradiţionala manetă de la volan. Este o cutie automată cu trei viteze, trei trepte. Funcţionează foarte silenţios, schimbă foarte bine", a declarat, pentru AGERPRES, Nicuşor Constantin.





Autoturismul de epocă a fost adus din Statele Unite ale Americii de curând. E a 38-a maşină din totalul seriei de 9.620 de autoturisme Crysler Imperial produse în perioada respectivă. Maşina, care figurează cu un singur proprietar în Statele Unite, are la bord, în acest moment, 96.000 de mile.



"Ca şi dotări este 'full electric'. Are geamuri electrice, scaune electrice, antena electrică. Are un interior foarte spaţios, pentru şase persoane. Dacă vă uitaţi la construcţia farurilor, vedeţi că acestea sunt ieşite în evidenţă, independente, adică nu sunt încastrate în caroserie. Ca lungime, este un coupe foarte lung, de 5,98 metri, are un tonaj destul de mare, 2.800 kilograme", a declarat botoşăneanul de 50 de ani.



Maşina Imperial deţinută de Nicuşor Constantin este echipată cu un motor de 360 de cai putere, pe benzină, consumul fiind de 25 de litri la 100 kilometri.