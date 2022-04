Un cunoscut actor a fost găsit mort în camera de hotel - Era plasat în carantină în Hong Kong

Kenneth Tsang, stâlp al „vârstei de aur” a cinematografiei cantoneze, a fost găsit mort, miercuri, într-o cameră de hotel de carantină din Hong Kong, după ce a petrecut un sejur în străinătate, a anunţat presa locală, potrivit news.ro.

Poliţia a declarat că a fost informată că a fost descoperit „un corp”. În vârstă de 87 de ani, actorul a fost descoperit de personalul hotelului, la două zile de la revenirea sa din Singapore, au scris Now News, South China Morning Post şi Oriental Daily.

Pentru cei din Hong Kong şi amatorii de cinema, Kenneth Tsang era un actor renumit, datorită unei cariere care s-a întins pe şase decenii şi cu peste 200 de roluri incluse în baza de date IMDB (Internet Movie Database).

Dacă a început să joace serios în anii 1960, rolurile sale memorabile au fost interpretate în timpul perioadei de aur a cinema-ului din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme precum „The Killer”, „Supercop”, „Peking Opera Blues” şi „Once A Thief”.

A fost una dintre puţinele vedete din Hong Kong din această epocă care s-a integrat la Hollywood jucând roluri secundare, în special personaje negative, în pelicule precum „The Replacement Killers”, „Anna and the King”, „Memoirs of a Geisha” sau „James Bond. Die Another Day”.