Un cunoscut politolog intervine în scandalul politic din România: 'Am ajuns la faza pe cuțite pe masă. În fața lui Iohannis nu are nimeni șanse'

Opoziția este obligată să apeleze la toate mijloacele pe care le are la dispoziție ca să conteste Puterea. Așa comentează la RFI politologul Stelian Tănase plângerea penală depusă de președintele PNL Ludovic Orban pe numele împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, pentru comiterea mai multor infracțiuni: înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice. În ciuda acuzațiilor extrem de grave pe care Orban susține că le face în calitate de cetățean, politologul Stelian Tănase crede că situația va rămâne doar la nivel de scandal politic.

Meleșcanu, mesaj cu tâlc pentru românii din străinătate: 'Să nu uităm că fiecare dintre noi, când ne aflăm peste hotare, suntem un ambasador al României'

„Opoziția este lipsită de mijloace de la catostrofa electorală de la trecutele alegeri locale și parlamentare, așa încât încearcă să se folosească de puținele mijloace pe care le are la dispoziție ca să joace rolul de opoziție, să conteste puterea. Nu trebuie să ne mire. De la apariția acestei informații, pe care a dat-o la Iași, am văzut tot felul de comentarii, unele foarte severe, că a făcut o tâmpenie, altele dimpotrivă, că în sfârșit face ce trebuie și că devine activ ca lider al PNL, ca lider al principalului partid de opoziție. Eu văd doar o chestiune tehnică, anume obligația pe care o are opoziția, de a ataca din toate pozițiile, cu toate ocaziile puterea, chiar și atunci când este foarte lipsită de mijloace. Disproporția din Parlament face ca PSD împreună cu ALDE să defileze și să își treacă toate legile pe care și le doresc. Problema este că aceste legi nu fac parte din agenda publică, ci doar din agenda unor vârfuri ale acestei coaliții care dorește să se salveze de acțiunea justiției împotriva multora dintre ei. Pe de altă parte, tema acestei întâmpinări mi se pare utilă și mi se pare că vine dintr-o confuzie din Constituție, dar și a CCR. Este vorba despre cine are atribuții în politica externă, cine decide. Apoi, este obligația constituțională de a se consulta Parlamentul cu Guvernul, Guvernul cu Președinția, Ministerul de Externe și cu toți actorii care sunt în problemă. În această problemă este vorba despre politica externă. Eu zic că din partea doamnei Dăncilă s-au comis câteva imprudențe. A fost prost sfătuită. Pe de altă parte, ea a trebuit să dea repede cu fărașul după prostia pe care a făcut-o Liviu Dragnea de a anunța la televizor că România este de acord să își mute ambasada la Ierusalim. Cred că l-a luat gura pe dinainte. În noaptea respectivă s-a inventat și un memorandum pentru a repara această enormă gafă de diplomație. Acum aud că ar fi chiar două. Liviu Dragnea a încercat să își creeze un rol internațional, pe de o parte, dar și un rol în politica externă românescă, unde, evident, suveran este Președintele, cum vrea Constituția. A fost o gafă enormă cu mari implicații. La rigoare, poți să acepți și acuzațiile făcute de Orban, dar presa a sărit imediat. A doua zi era plină cu comentarii foarte dure vis-a-vis de ieșirea necontrolată a lui Dragnea. De ce să ne mirăm că Orban, care conduce PNL, principalul partid de opoziție, preia din aceste atitudini și trece la atac, atacul pe care i-l permite legea, anume plângerea penală. Însă nu cred că va ieși mare lucru din asta. În afară de spectacolul mediatic nu cred că va ieși mare lucru.”, a spus Stelian Tănase.

Întrebat cum crede că vor evolua lucrurile în politica internă, Stelian Tănase a spus la RFI că „am ajuns la faza pe cuțite pe masă”.

„Am ajuns la faza pe cuțite pe masă. Ne apropiem de anul electoral. Anul viitor vom avea alegeri europarlamentare și prezidențiale. Președintele Iohannis este direct implicat. Asemenea sunt și liderii PSD, care trebuie să scoată urgent un candidat cu șanse. Deși cred că în fața lui Iohannis nu are nimeni șanse în acest moment. Iar în 2020 vin alegeri locale și parlamentare. Se încinge atmosfera. Așa aș interpreta aceste declarații, aceste inițiative de la jumătatea anului 2018.”, a mai spus Tănase.