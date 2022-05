Un cuplu rus, expulzat din Bali pentru o fotografie nud realizată sub un copac sacru

O influenceriţă rusă şi partenerul ei vor fi expulzaţi de pe insula indoneziană Bali din cauza unei fotografii nud a tinerei femei realizate sub un copac sacru, încălcând astfel normele culturale locale, a anunţat vineri un oficial al serviciilor de imigraţie indoneziene, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Alina Fazleeva, care are mii de urmăritori pe Instagram, a pozat nud sub un banian vechi de 700 de ani aflat la un templu din districtul Tabanan.Fotografia, care a fost realizată de soţul ei, Andrei Fazleev, a fost postată pe Instagram unde a devenit virală, stârnind indignare în rândul populaţiei hinduse locale."S-a stabilit că ambii au desfăşurat activităţi care pun în pericol ordinea publică şi nu respectă normele locale", a declarat pentru presă Jamaruli Manihuruk, şeful serviciilor de imigraţie din Bali.Cuplul "va fi sancţionat prin expulzare", a adăugat el.Celor doi ruşi li se va interzice intrarea în Indonezia timp de cel puţin şase luni şi, în plus, vor trebui sa participe la o ceremonie de purificare la locul sacru, în conformitate cu credinţele locale, a mai spus el.Alina Fazleeva şi-a cerut scuze pe contul ei de Instagram, recunoscând că a făcut "o mare greşeală"."Există multe locuri sacre în Bali şi nu toate sunt marcate ca atare, aşa s-a întâmplat în cazul meu", a adăugat ea, subliniind că "este foarte important să tratăm aceste locuri şi tradiţii cu respect".Guvernatorul din Bali, Wayan Koster, a avertizat că administraţia sa nu va mai tolera turiştii care nu respectă cultura locală, unde religia hindusă este predominantă.Circa 200 de persoane au fost expulzate de pe insula Bali, o importantă destinaţie turistică, pentru încălcarea regulilor anti-COVID.