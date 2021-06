Un drum judeţean afectat de inundaţii în Vâlcea, refăcut de CJ cu o investiţie de peste 750.000 de lei

Un drum judeţean afectat de inundaţii şi viituri în anul 2018, DJ678D Galicea - Nicolae Bălcescu, a fost refăcut de Consiliul Judeţean (CJ) cu o investiţie de circa 760.000 de lei, potrivit preşedintelui forului, Constantin Rădulescu, care a punctat că prin lucrările efectuate se asigură şi protecţia gospodăriilor din zonă, anunță Agerpres.

Constantin Rădulescu a precizat că lucrările, ce au vizat atât platforma drumului, cât şi sistematizarea şi preluarea apelor de pe versanţi, au fost finalizate cu două săptămâni mai devreme şi permit, prin preluarea apelor de pe versanţi, protejarea gospodăriilor din zonă în caz de precipitaţii abundente.

Lucrările, finanţate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, au presupus refacerea sistemului rutier pe o lungime de 275 metri, asigurarea scurgerii apelor, prin construcţia a şase podeţe, execuţia unui şanţ betonat, drenuri şi canal betonat, precum şi a unui parapet metalic.

"Aproape în fiecare an, din cauza precipitaţiilor abundente, râul Topolog iese din matcă şi le creează mari probleme cetăţenilor de aici. În anul 2018, DJ 678D Galicea - Nicolae Bălcescu a fost grav afectat. Pentru stabilizarea zonei, am intervenit cu bani din fondul destinat calamităţilor, bani care anul acesta, cel puţin până în prezent, nu au mai venit. Am făcut această lucrare, una extrem de importantă, mai ales pentru preluarea apelor de pe versanţi", a spus preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, într-o declaraţie de presă.