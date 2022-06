Un drum naţional şi unul judeţean au fost blocate de copaci doborâţi de vijelii

Drumul naţional 41 şi drumul judeţean 411 au fost blocate de copaci doborâţi de vânt în urma vijeliilor de cod roşu ce s-au abătut asupra a 13 localităţi din judeţul Giurgiu în ultimele 24 de ore, pompierii şi voluntarii intervenind pentru înlăturarea acestora, potrivit Agerpres.

"Judeţul Giurgiu s-a aflat în seara zilei de 14 iunie sub avertizare de cod roşu de vijelii, ploi, descărcări electrice şi grindină, iar în timpul avertizărilor emise de meteorologi, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru înlăturarea a doi copaci căzuţi pe partea carosabilă. Prima intervenţie a avut loc în seara zilei de marţi, 14 iunie, pe DJ 411, unde un copac bloca traficul între localităţile Singureni şi Iepureşti, iar cea de-a doua intervenţie s-a desfăşurat tot aseară, pe DN 41, între localităţile Prundu şi Greaca. Pentru înlăturarea copacilor au intervenit Garda de Intervenţie Mihăileşti cu o autospecială dotată cu accesorii specifice, Primăria Iepureşti, cu un buldoexcavator şi pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, cu o autospecială dotată cu accesorii specifice", se arată miercuri într-un comunicat de presă al ISU Giurgiu.Judeţul Giurgiu s-a aflat sub avertizare meteorologică de cod portocaliu în şase localităţi şi cod roşu de ploi, vijelii, descărcări electrice şi grindină în 13 localităţi în seara zilei de marţi şi sub cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată până miercuri dimineaţa.