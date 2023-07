Un experiment mai puțin obișnuit - Cum pot fi stimulate învățarea și îmbunătățirea sănătății creierului

O nouă cercetare efectuată de universitatea americană Duke s-a bazat pe un experiment mai puțin obișnuit, pentru testarea memoriei, potrivit 360medical.ro.

Oamenii de știință au înrolat particpanți într-un studiu și le-au cerut acestora să-și imagineze că sunt hoți de artă, în timp ce făceau turul virtual al unui muzeu.

Trecerea de la o stare de stres crescută la una de curiozitate îmbunătățește memoria, au constatat oamenii de știință.

Cercetătorii au constatat că persoanele care și-au imaginat că sunt hoți care cercetează un muzeu de artă virtual în vederea pregătirii unui jaf își amintesc mai bine tablourile pe care le-au văzut, în comparație cu persoanele care au jucat același joc pe calculator imaginându-și că execută jaful pe loc.

Cu cât suntem mai curioși în legătură cu un anumit aspect, cu atât avem șanse mai mari să reținem și să învățăm despre acel subiect, spun specialiștii.

Aceste diferențe subtile de motivație – căutarea urgentă și imediată a unui scop față de explorarea curioasă pentru un scop viitor – au un mare potențial pentru provocările din lumea reală, cum ar fi încurajarea oamenilor să se vaccineze, stimularea acțiunilor privind schimbările climatice și chiar tratarea tulburărilor psihiatrice, spun oamenii de știință de la Duke.

Descoperirile au fost publicate marți, în Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS.

Cercetătorii au recrutat 420 de adulți pentru a pretinde că sunt hoți de artă pentru o zi.

Participanții au fost apoi repartizați la întâmplare într-unul din cele două grupuri și au primit diferite scenarii.

„Celor din grupul de urgență, le-am spus: Ești un hoț expert în spargeri, faci jaful chiar acum. Fură cât de mult poți!”, explică Alyssa Sinclair, cercetător postdoctoral care lucrează în laboratorul pentru Științe ale creierului, în cadrul Institutului Duke.

„Celor din grupul de curioși, le-am spus că sunt hoți care cercetează muzeul pentru a planifica un viitor jaf”.

După ce au primit aceste scenarii diferite, participanții din cele două grupuri au jucat exact același joc pe calculator, fiind punctați în același mod.

Aceștia au explorat un muzeu de artă cu patru uși colorate, reprezentând camere diferite, și au dat click pe o ușă pentru a dezvălui un tablou din acea cameră și valoarea acestuia.

Unele camere dețineau colecții de artă mai valoroase decât altele.

Indiferent de scenariul în care s-au aflat, fiecare dintre participanți a câștigat bani drept bonus pentru găsirea unor tablouri mai valoroase.

Impactul diferenței de abordare (curios versus urgent) a fost cel mai evident în ziua următoare.

Când participanții s-au conectat din nou, au fost întâmpinați cu un test rapid (quiz) pentru a afla dacă pot recunoaște 175 de tablouri diferite (100 din ziua precedentă și 75 de tablouri noi).

Dacă participanții semnalizau un tablou ca fiind cunoscut, trebuiau, de asemenea, să își amintească cât valora acesta.

După ce au evaluat testele, autoarele experimentului de la facultatea de psihologie și neuroștiințe au văzut că predicțiile lor s-au adeverit.

Curiozitatea se pare că pune creierul într-o stare de alertă care favorizează reținerea informațiilor.

„Participanții din grupul de curioși care și-au imaginat planificarea unui jaf au avut o memorie mai bună a doua zi”, a explicat Sinclair.

„Ei au recunoscut corect mai multe tablouri. Și-au amintit cât valora fiecare tablou. Iar recompensa le-a stimulat memoria, astfel încât tablourile valoroase au avut mai multe șanse să fie reținute. Dar nu am observat acest lucru la participanții din grupul aflat într-o stare mentală de urgență care și-au imaginat executarea jafului pe loc, fără planificare”, au explicat autorii studiului.

Potrivit acestora, participanții din grupul de urgență au avut un avantaj diferit. Aceștia au fost mai buni la a ghici care uși ascundeau tablouri mai scumpe și, ca urmare, au furat mai multe tablouri de mare valoare. „Prada” lor a fost evaluată ca având o valoare mai mare în bani decât colecția participanților din grupul de curioși.

„Atenție la paznic!” O înregistrare video a jocului pe calculator arată cum participanții au ales între patru uși de culori diferite pentru a descoperi diferite tablouri (și valoarea lor). Participanții trebuiau să evite să fie văzuți de un agent de securitate apăsând rapid bara de spațiu atunci când acesta apărea, ca o verificare a atenției. Credit: Alyssa Sinclair – Institutul Duke pentru Științe ale Creierului.

Diferența dintre strategii (curios versus urgent) și rezultatele acestora (memorie mai bună versus tablouri de valoare mai mare) nu înseamnă însă că una este mai bună decât cealaltă, au explicat autorii studiului.

„Este important să înveți care mod este adaptabil într-un anumit moment și să îl folosești în mod strategic”, a declarat dr. Alison Adcock, cea care a supervizat studiul-experiment.

De exemplu, a te afla într-o stare de urgență, ceea ce presupune o presiune ridicată, ar putea fi cea mai bună opțiune pentru o problemă pe termen scurt.

„Dacă ești într-o drumeție și dai nas în nas cu un urs, nu vrei să te gândești la planificarea pe termen lung”, a spus Sinclair. „Trebuie să te concentrezi să scapi de acolo imediat”.

Optarea pentru gândirea de tipul „urgență” pentru obținerea unei acțiuni ar putea fi utilă și în scenarii mai puțin macabre care necesită o concentrare pe termen scurt, a explicat Sinclair, cum ar fi îndemnarea oamenilor să se vaccineze împotriva Covid-19, de exemplu.

Pentru a încuraja memoria pe termen lung sau acțiunea, inducerea unei stări de stres este mai puțin eficientă.

„Uneori doriți să motivați oamenii să caute informații și să și le amintească în viitor, ceea ce ar putea avea consecințe pe termen mai lung pentru schimbarea stilului lor de viață”, a detaliat Sinclair.

„Pentru asta, creierul trebuie să se afle în modul de curiozitate, astfel încât să poată reține efectiv acele informații”, a precizat ea.

Sinclair și Wang urmăresc acum aceste descoperiri pentru a vedea cum o strategie bazată fie pe „modul-urgent”, fie pe „modul-curios” activează diferite părți ale creierului.

Primele dovezi sugerează că, prin angajarea amigdalei, o regiune a creierului cunoscută mai ales pentru controlul reacţiilor autonome asociate fricii, modul-urgent ajută la formarea unor amintiri concentrate și eficiente.

Explorarea de tip-curios pare să transporte neurotransmițătorul dopamină, care îmbunătățește învățarea, către hipocampus, o regiune-cheie a creierului pentru formarea de amintiri detaliate pe termen lung.

Având în vedere aceste rezultate, dr. Adcock explorează modul în care cercetările laboratorului său ar putea aduce beneficii și pacienților pe care îi consultă în calitate de psihiatru.

„Cea mai mare parte a psihoterapiei pentru adulți se referă la modul în care încurajăm flexibilitatea gândirii, ca și în cazul stării de curiozitate”, a spus dr. Adcock.

„Dar este mult mai greu pentru oameni să facă acest lucru, deoarece ne petrecem o mare parte din viața de adult setați în modul de urgență”, adaugă ea.

Aceste exerciții de antrenament al minții le-ar putea oferi oamenilor capacitatea de a-și manipula propriile căi neurochimice și de a dezvolta „tactici psihologice”, sau indicii-reper, care acționează similar cu produsele farmaceutice, a explicat dr. Adcock.

„Pentru mine, scopul final ar fi să îi învăț pe oameni să facă acest lucru pentru ei înșiși. Ar fi ca și când ar deține o superputere”, a mai spus medicul.