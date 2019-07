Un expert criminolog face LUMINĂ în cazul criminalului de la Făget: 'Nu mai avem de-a face cu un comportament care nu are logică'

Criminalul din Făget știa ce face atunci când se ascundea de forțele de ordine, susține expertul crimonolog Dan Antonescu. Acesta a analizat, la Digi 24, comportamentul criminalului care, susțin surse din anchetă, ar fi fost sub influența a trei droguri, din care unul cocaină. Antonescu spune că Ionel Buda trebuie expertizat psihologic pentru a se determina dacă a avut sau nu discernământ în momentul comiterii faptelor. Când a fost ridicat de oamenii legii, Buda a dat vina pe o icoană. care, susține el, l-ar fi determinat să ucidă. Cel mai probabil bărbatul are halucinații ca urmare a combinării substanțelor stupefiante.

Citește și: BREAKING Criminalul din Făget a fost dus cu mascații în fața procurorilor - Pentru ce INFRACȚIUNI va fi cercetat

"Poate fi o combinaţie între o afecţiune pshiatrică, consum de alcool şi consum de droguri.

Comportamentul lui denotă oarece luciditate, a ştiut să se ascundă, cum să lovească, sunt elemente care vor fi luate în calcul de către comisia de examinare medico-legală psihiatrică. Un astfel de individ trebuie expertizat pentru a se vedea dacă avea discernământ sau dacă l-a pierdut din cauza drogurilor sau a alcoolului.

Din ce vedem e clar că are nişte probleme, nu ştiu dacă e încă sub influenţa drogurilor sau chiar are probleme psihice. E un comportament aberant, chiar şi comiterea faptelor demonstrează asemenea lucruri. Sunt oameni care comit fapte sub influenţa drogurilor şi când se trezeau la poliţie nu ştiau ce li s-a întâmplat, pentru ei era o pată albă perioada în care au comis faptele.

Un astfel de individ e periculos şi pentru el însuşi, au fost situaţii la debutul unei boli psihiatrice când violenţa s-a manifestat şi asupra altor persoane, şi asupra propriei persoane.

L-a dus mintea să stea ascuns într-un copac, chiar el a declarat asta, după care a furat o maşină şi a stat ascuns acolo. Nu mai avem de-a face cu un comportament care nu are logică, a înţeles că e urmărit, că trebuie să se ascundă şi a ales calea prin care era cel mai greu de găsit. În toată această perioadă el a fost un pericol pentru cetăţeni", a spus Dan Antonescu la Digi 24.