Un fenomen misterios al câmpului megnetic terestru a fost observat pentru prima oară

Cercetătorii de la University of New Hampshire „au înregistrat” un eveniment greu de „prins” care implică „reconectarea magnetică” - procesul prin care particulele şi energia din jurul Terrei intră în coliziune producând o explozie rapidă, dar puternică - în coada magnetică a Pământului, mediul magnetic din spatele planetei, informează descoperă.ro

Până acum, reconectarea magnetică a rămas o enigmă. Savanţii ştiu că există şi au documentat efectele exploziilor de energie, precum crearea aurorelor şi probabil distrugerea sistemelor electrice în cazul evenimentelor extreme, dar nu înţelegeau mecanismele de la baza fenomenului. Într-un nou studiu publicat în revista Science, cercetătorii au scos la iveală primele detalii critice ale modului în care procesul de conversie de energie lucrează în coada magnetică a Pământului, scrie Phys.

„A fost un eveniment remarcabil”, a precizat Roy Torbert de la Space Science Center din cadrul University of New Hampshire şi cercetător la misiunea Magnetospheric Multiscale (MMS) a NASA. „Ştiam că are loc în două tipuri de regimuri: asimetric şi simetric, dar este pentru prima dată când am putut observa un proces simetric”, a adăugat acesta.

Reconectarea magnetică are loc în jurul Terrei în fiecare zi datorită liniilor de câmp magnetic care se răsucesc şi se unesc, aşa cum arată simulările de mai sus. Are loc în diferite moduri şi în diferite locuri, cu efecte diferite. Particulele în gazele ionizate, adică plasmele, pot fi convertite şi pot cauza explozii puternice de doar o fracţiune de secundă. Aceasta duce la un flux de electroni care zboară la viteze supersonice. Observarea procesului, care a fost detectat de savanţii de la misiunea MMS, are suficientă rezoluţie pentru a scoate la iveală diferenţele faţă de alte reconectări din jurul planetei precum procesul asimetric găsit în magnetopauza (regiune în care nu se manifestă câmpul magnetic) din jurul Terrei care este mai apropiată de Soare.

„Este important deoarece cu cât ştim şi înţelegem mai mult despre aceste reconectări, cu atât suntem mai pregătiţi pentru evenimentele extreme care pot avea loc în jurul Pământului sau a altei planete sau loc din Univers”, a adăugat Torbert.

Reconectarea magnetică are de asemenea loc pe Soare şi în Univers, în toate cazurile implică impulsuri puternice cu particule care conduc o mare parte din schimbarea pe care o vedem în mediile cosmice dinamice.

În contextul primului eveniment asimetric surprins pe 15 octombrie 2015 şi acum al primului eveniment simetric surprins pe 11 iulie 2017, misiunea MMS a NASA a făcut istorie. Cele patru vehicule MMS lansate cu o singură rachetă au fost în interiorul evenimentelor pentru doar câteva secunde, dar instrumentele au adunat un volum de date fără precedent. Ca rezultat, savanţii au putut observa schimbările din câmpul magnetic, descoperind noi câmpuri electrice şi direcţii şi viteze ale mai multor particule.

