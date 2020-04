Un festival virtual de film pe YouTube, organizat în parteneriat cu Veneţia, Cannes şi Berlin

Douăzeci de festivaluri de cinema de prim rang, în special Cannes, Veneţia, Berlin sau Toronto, vor participa la un eveniment virtual care va oferi gratuit filme pe YouTube, a anunţat luni, într-un comunicat, festivalul american de la Tribeca, partener al evenimentului, scrie AFP, potrivit news.ro.

Festivalul "We Are One: A Global Film Festival" va avea loc din 29 mai până la 7 iunie, online, şi va propune lungmetraje, scurtmetraje, documentare, muzică şi mese rotunde virtuale.

Programul exact nu a fost încă anunţat.

Organizatorii au precizat că festivalul va cuprinde filme noi şi vechi.

Iniţial prevăzut între 12 şi 23 mai, Festivalul de Film de la Cannes a avut în vedere o amânare pentru sfârşitul lui iunie, dar autorităţile franceze au interzis orice adunare până la mijlocul lunii iulie. Reprezentanţii festivalului au subliniat că acesta ar putea avea loc sub o altă formă. Secţiunile paralele ale festivalului au fost anulate în 2020.

De o parte din veniturile festivalului vor beneficia Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi asociaţii caritabile, au anunţat organizatorii.

Internauţii care vor accesa contul YouTube.com/WeAreOne pentru a viziona conţinut vor putea face şi ei donaţii către asociaţii. "Vorbim despre rolul pe care îl pot juca filmele pentru a inspira şi a reuni oamenii dincolo de frontiere, pentru a ajuta şi a calma lumea", a comentat directorul general al Festivalului de la Tribeca, Jane Rosenthal, citată în comunicat.

"Lumea întreagă are nevoie de calm în acest moment", a adăugat cea care a înfiinţat manifestarea alături de actorul Robert De Niro şi antreprenorul Craig Hatkoff.