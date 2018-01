Un fost baron PDL a SCĂPAT de închisoare. Ce PEDEAPSĂ i-au dat magistraţii Curţii de Apel

Curtea de Apel Timișoara a desființat parțial sentința dată, la finele anului 2016, de Tribunalul Timiș, în dosarul în care fostul preşedinte al CJ, Constantin Ostaficiuc, fostul secretar Petrişor Nădăştean, dar și Gheorghe Chivorchian și mulți alții erau acuzaţi de finanțarea ilegală a clubului Poli în perioada Marian Iancu. Cel supranumit cândva „Brandul” trebuie să presteze muncă în folosul comunității, scrie site-ul DeBanat.ro.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Timiş Constantin Ostaficiuc a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Decizia este definitivă.

Curtea de Apel „desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând cauza (…) condamnă inculpatul Ostaficiuc Constantin, pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară (…) a interzicerii exercitării drepturilor, drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 (doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (…) aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat (…) dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani”, au precizat magistrații. De asemenea, Ostaficiuc trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune. În plus, el „va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş sau SC Horticultura SA, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare”.

Procurorii DNA Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, în august 2015, a şapte angajaţi sau foşti angajaţi ai CJ Timiş şi a trei foşti şefi ai FC Politehnica Timişoara SA. Este vorba despre fostul preşedinte al CJ, Constantin Ostaficiuc, şi fostul secretar Petrişor Nădăştean, acuzaţi de abuz în serviciu în formă continuată.

În 30 decembrie 2016, Tribunalul Timiș l-a condamnat pe Ostaficiuc la patru ani și șase luni de închisoare și interzicerea, timp de trei ani, a dreptului de a fi ales și de a ocupa o funcție publică.

