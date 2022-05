Un fost ministru al Muncii a răbufnit după declarațiile lui Ciolacu: 'Este absolut sfidător să văd PSD cum se laudă cu adoptarea legii offshore'

Deputatul neafiliat Violeta Alexandru a declarat, miercuri, că este "absolut sfidător" că PSD "se laudă" cu adoptarea proiectului legii offshore, susţinând că este "multă prefăcătorie" din partea unor oameni care "au ţinut România, în mod intenţionat, aproape de interesele ruseşti în această perioadă", informează AGERPRES.

Violeta Alexandru, care este membru al Partidului Forţa Dreptei, a afirmat, după adoptarea proiectului legii offshore în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, că ministrul Energiei este în funcţie de doi ani şi jumătate şi avea posibilitatea să propună o asemenea lege mai demult, dar a făcut-o în acest moment pentru că "situaţia lui politică este extrem de şubredă"."A gândit acest proiect al legii offshore astăzi, deşi este de doi ani şi jumătate în funcţie. Eu spun că nu doar o lege este ceea ce contează în acest domeniu, ci aplicarea ei şi modul în care partenerii privaţi vor simţi că în România se poate face un parteneriat corect cu statul", a spus Alexandru.Ea a adăugat că are "sincere rezerve" că, atâta vreme cât PSD este implicat în aplicarea acestei legi, "partenerii serioşi ai Guvernului pentru aceste exploatări vor simţi că pot cu adevărat să facă treabă de calitate şi în condiţii corecte în România"."Deci, daţi-mi voie să am sincere rezerve că, dincolo de adoptarea legii, atmosfera generală din România, corectitudinea pe care şi-o doresc investitorii străini va fi cu adevărat probată în practică când această lege va fi aplicată. Să nu ne sfideze PSD inteligenţa. Este absolut sfidător, greţos de-a dreptul, să văd PSD cum se laudă cu adoptarea acestui proiect de lege. (...) Daţi-mi voie să nu gust absolut deloc făţărnicia PSD care se aşează la tribună, ia microfonul, interzice opoziţiei să ia cuvântul, pentru că a anticipat ce vrea să spună şi să se laude că ei sunt cei care rezolvă lucrurile din punct de vedere al independenţei energetice din România. Este absolut greţos să vezi PSD, despre care ştim bine, din 2018 cel puţin până în prezent, care a fost atitudinea şi comportamentul lor, al liderilor, dar şi al celor din aparatul de stat care le urmează ordinele", a completat ea.Potrivit Violetei Alexandru, în mandatul Guvernului Boc a fost dată licenţa de exploatare companiei Lukoil."Daţi-mi voie să am o rezervă sinceră şi cu privire la bunele intenţii cu privire la aceste investiţii ale celor care astăzi în PNL reprezintă aripa pedelistă. Dacă PDL ar fi vrut, la vremea respectivă, să încurajeze investitorii nonruşi, cei care nu reprezentau Rusia în România, ar fi făcut-o, dar le-a convenit acest lucru, ştiind că tot ceea ce înseamnă Rusia în România se duce înapoi în Rusia cu avantajele de rigoare", a explicat deputatul.Ea s-a pronunţat pentru o exploatare a gazelor naturale în condiţii "corecte" şi "avantajoase" pentru români, dar "acolo unde PSD pune mâna e ceva ciudat"."Prin urmare multă prefăcătorie, bătaie cu cărămida în piept din partea unor oameni care au ţinut România, în mod intenţionat, aproape de interesele ruseşti în această perioadă şi care nu au avut niciun fel de intenţie de a crea un mediu de afaceri respirabil, civilizat, nu doar prin lege, ci şi prin procedurile şi prin comportamentul funcţionarilor şi al celor din instituţiile statului, astfel încât investitori serioşi, investitori din vestul Europei să vină şi să facă afaceri în România. O să mai vedem cum se aplică această lege. La nivel de declaraţie, aţi văzut că a fost plin Parlamentul de oameni care se băteau cu cărămida în piept. Personal, îmi doresc să se întâmple o exploatare în condiţii corecte şi avantajoase pentru români, dar, aşa cum ştim lucrurile în România, acolo unde PSD pune mâna e ceva ciudat şi ar trebui să fim atenţi la acest lucru în continuare", a menţionat Violeta Alexandru.Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul legii offshore. S-au înregistrat 248 de voturi "pentru" şi 34 de voturi "împotrivă".