Un fost prim-ministrul Moldovean acuză un al doilea furt al miliardului: Au cumpărat gaz de la ruși, dar prin 3-4 intermediari. Scheme obscure

Fostul premier Ion Chicu susține că din luna mai „am putea procura gaz rusesc, dar deja fără 3-4 intermediari, cum se întâmplă acum”. „Nu am văzut ca cei care au continuat să cumpere de la ruși, să rămână iarna fără gaz, fără lumină etc. A fost un motiv inventat de băieții ăștia, care au vrut pe schema respectivă să facă milioane bune de euro. Ei au făcut bani enormi, este al doilea furt de miliard în țara noastră”, a declarat Chicu, în cadrul emisiunii Moldova Live de la Exclusiv tv citat de stiripesurse.md

„Domnul Vadim Ceban într-adevăr a spus că din mai putem relua procurarea de gaz rusesc. În realitate asta înseamnă că din mai vom procura gaz rusesc, dar deja fără 3-4 intermediari, că acum tot gaz rusesc cumpărăm.

Evident că toate aceste scheme obscure de procurare a gazelor de către Energocom vor ieși la suprafață și ei înțeleg acest lucru. Deci, ei vor reveni la contract direct de procurare cu furnizorul. Asta e evident, e firească decizia dată, mai ales că noi nu am văzut să câștigăm ceva de la toată independența asta. Nu am văzut ca cei care au continuat să cumpere de la ruși, să rămână iarna fără gaz, fără lumină etc. A fost un motiv inventat de băieții ăștia, care au vrut pe schema respectivă să facă milioane bune de euro. Unii și cifre au adus, 200 de milioane. Ei au făcut bani enormi, este al doilea furt de miliard în țara noastră, dar cum e la noi? Când se întâmplă noi nu vrem să credem, dar trece un an, doi, cum a fost cazul fraudei bancare. În 2014 spuneam: Oameni buni, dacă Guvernul respectiv, în care este și Recean, și Sandu, votează, prin evitarea Parlamentului, dreptul de a acorda garanții pe așa sume, înseamnă că se fure. A trebuit să vină 2016 ca oamenii să înțeleagă și să se convingă și să cheme Kroll să facă rapoarte și tot așa. Pentru ce avem rațiune? Să ne punem întrebarea de ce RM plătește un tarif la gaz de 4 ori mai mare decât Ucraina, de 3 ori mai mare decât Ungaria etc. Putem să ne punem această întrebare, indiferent pe cine susținem”, a punctat Ion Chicu.

„Este un tip care ieri a primit 10 ani pentru frauda bancară, lucra la BEM, el tot spunea că e tot bine. Era Alaiba care spunea: la BEM e totul bine”, a mai adăugat fostul premier.

Ion Chicu spune că autoritățile încă nu au oferit un răspuns clar la întrebarea de ce pe timp de iarnă s-a procurat gaz scump pentru 2 sezoane de încălzire: „Gazul pe piață de săptămâni bune e 300 de dolari. În banii noștri, înseamnă un pic mai mult de 5 lei. Cu toate cheltuielile, cu procente TVA și cu distribuția nu poate fi mai mult de 10 lei gazul la noi. Noi continuăm să plătim 18 și nu trebuie să ne amăgim cu compensațiile, pentru că sunt tot banii noștri, din Buget. Evident că trebuie să vină cu diminuarea, doar că ei nu pot da un răspuns calificat, pentru că nici ei nu știu cât a mai rămas din gazul cel de aur procurat 2 ani în urmă. Ei așa ne-au spus: Nu putem scade tariful, pentru că trebuie să amestecăm câte un pic de cel scump. Dar cine i-a întrebat de ce au trebuit să cumpere gaz pentru 2 ierni înainte pe 300 de milioane credit, că nu stăteau banii undeva acolo pe conturile statului și hai mai bine să ne asigurăm, că doar nu plătim procente. Doar nu a fost așa. Au împrumutat 300 de milioane de euro de la BERD, cu dobânzi enorme, de aceea și plătim așa de mult. Cum statele care plătesc mai puțin au știut și nu au cumpărat gaz pe 2 ani înainte?”

„Dacă ar fi cumpărat Chicu acest gaz sau oricine altcineva, de la Platforma DA să fi cumpărat vreun necăjit, îl distrugeau cei din PAS pentru acest lucru”, a conchis ex-premierul.

La 7 iunie 2023, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către Moldovagaz. Astfel, de mai bine de jumătate de an, consumatorii casnici achită 16,73 de lei (fără TVA), sau 18,06 (cu TVA), pentru un metru cub de gaze naturale.

Tot în iunie 2023, fostul șef de stat, Igor Dodon declara că „Andrei Spînu a convins-o pe pe Maia Sandu să procure iarna gaz scump în cantități mari, deși toată lumea spunea că primăvara gazul se va ieftini”. „Ori ea nu se pricepe, ori Maia Grigorievna e „в теме” și „в доле”, a precizat atunci Dodon.

Expertul economic Veaceslav Ioniță afirmă că moldovenii plătesc cel mai mare preț pentru gazele naturale din sud-estul Europei. „Prețul gazelor la noi este de 4 ori mai mare decât în Ucraina sau Ungaria și cu 45% mai mare decât mediana regională”, susține acesta.

La 26 ianuarie curent, SA „Moldovagaz” a expediat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) demersul de revizuire a tarifului de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali la prețuri reglementate în 2024. „Potrivit proiectului de calcul, tariful mediu ponderat pentru furnizarea gazelor naturale se propune să fie redus până la 13347 lei pentru o mie de metri cubi sau cu 12,5%”, comunică responsabilii.

La începutul lunii octombrie 2023, ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat că nu exclude că Republica Moldova ar putea să cumpere gaz de la Gazprom, inclusiv pentru malul drept. Acest lucru este posibil dacă Gazprom va oferi un preț favorabil și dacă Rusia nu va impune nici o condiție politică Moldovei.

Declarațiile au fost făcute după ce două zile mai devreme, tot ministrul Parlicov a anunțat că, Republica Moldova din dreapta Nistrului nu va mai cumpăra gaze de la gigantul energetic rus Gazprom.

La începutul acestui an, ministrul Energiei a admis din nou că Republica Moldova ar putea reveni la achizițiile de gaz de la Gazprom, inclusiv pentru malul drept. Asta dacă Energocom nu va reușit să găsească un preț mai mic pe piața internațională.

De cealaltă parte, directorul general interimar al Energocom, Victor Bînzari, consideră că posibilitatea de a procura din nou gaz rusesc, pentru a acoperi necesitățile întregii țări, echivalează cu susținerea Federației Ruse în războiul contra Ucrainei. „Eu tot timpul o să fiu pentru pace și niciodată nu o să alimentez un război care este la hotar”, a declarat acesta.

Tot Bînzari a îndemnat cetățenii să nu lege tariful la gaz doar de prețul de achiziție la bursă, atunci când a fost întrebat cum se explică faptul că astăzi, moldovenii achită, fără compensații, 18 lei plus TVA pentru un metru cug de gaze, în condițiile în care, pe bursele internaționale, prețul de achiziție este de 300 de dolari pentru mia de metri cubi, iar ponderea cea mai mare din tarif revine anume prețului de achiziție.