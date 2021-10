Un fotbalist care a câștigat trei titluri cu Steaua și FCSB, arestat la domiciliu: motivul e unul tulburător

Florentin Dumitru (44 de ani), fostul mijlocaș cu peste 130 de apariții în tricoul Stelei și al FCSB-ului, se află în arest la domiciliu, după ce ar fi încercat să mușamalizeze un grav accident de circulație. În 2019, Florentin Dumitru a provocat un accident rutier care s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane, relatează GSP.RO. Potrivit romaniatv.ro, fostul fotbalist ar fi încercat să ofere mită unor persoane pentru a ieși nevinovat din acea împrejurare nefericită.

Acum, Florentin Dumitru, fotbalistul care a cucerit două titluri la FCSB și unul la Steaua, se află în arest la domiciliu.

Florentin Dumitru și-a început cariera în 1996, la Sportul Studențesc, iar ulterior a mai evoluat pentru Astra Ploiești, Steaua, FCSB, Jiul Petroșani, FC Național, Concordia Chiajna și Petrolul. Cele mai mari realizări le-a avut în tricoul roș-albastru, fie că vorbim despre Steaua sau FCSB. Alături de „militari”, a câștigat un titlu în 2001, ulterior devenind campion și alături de clubul lui Gigi Becali (2005 și 2006).

Poreclit „Micul Beckham”, Florentin Dumitru a fost mult timp idolul tribunelor din Ghencea. Mijlocașul a evoluat de 23 de ori în cupele europene şi de 17 ori în echipa naţională.

Florentin Dumitru și-a încheiat cariera în 2012, în tricoul Petrolului Ploiești, după 301 meciuri jucate la nivel de primă divizie. „Am avut o carieră frumoasă, cu bune, cu rele, dar am făcut ceea ce mi-am dorit. Am jucat atîţia ani şi pentru că am avut o viaţă extrasportivă fără excese”, spunea el în momentul retragerii, intervievat de Gazeta Sporturilor.