Un GIGANT al muzicii rock de la nivel mondial, mesaj de SOLIDARITATE cu protestatarii din București

Serj Tankian, solistul trupei System of a Down, a scris pe Facebook că este solidar cu protestele de la Bucureşti, afirmând că vocea poporului va produce din nou schimbare, scrie News.ro.

"Vreau să exprim sprijinul nostru din toată inima pentru toţi fraţii şi surorile din România care luptă pentru justiţie şi pentru un viitor mai bunpentru ţara lor. Vocile voastre au produs schimbări şi o vor face din nou. Nu există putere în lume care să înfrângă voinţa oamenilor în special când o populaţie nu se supune civic. Multă dragoste", a scris muzicianul.

Serj Tankian, de origine armeană, s-a născut pe 21 august 1967, la Beirut, Liban, şi este solistul trupei System of a Down. Pe parcursul carierei sale muzicale, a lansat cinci albume cu trupa System of a Down, unul cu Arto Tunçboyacıyan şi un album solo "Elect the Dead". System of a Down este o trupă heavy metal înfiinţată în 1994, în oraşul Glendale din statul american California.

Citește și: