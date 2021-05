Un indian venit la muncă în România a ajuns să doarmă pe străzile din Alexandria

Un indian venit la muncă în România, cu permis de muncă şi de şedere valabil, care a ajuns să doarmă pe străzile din Alexandria, a fost umilit de poliţiştii locali din oraş.

Ajay Kumar, un indian venit la muncă în România, tatăl a doi copii, care a parcurs mii de kilometri pentru a câştiga o pâine pentru familia sa, aici, în România, a devenit tristă, după ce acesta şi-a pierdut locul de muncă, dar şi locul unde era cazat.

Astfel, Ajay a ajuns să doarmă pe băncile din parc, în Alexandria, judeţul Teleorman, iar acest lucru l-a adus în faţa poliţiştilor locali din oraş, care, în loc să găsească o soluţie pentru problema bărbatului, au preferat să îl umilească.

Întâmplarea a fost povestită într-o postare pe Facebook, pe pagina Alexandria, Teleorman, România.

"A plecat din India cu un permis de munca emis incapand cu august 2020, pentru o firma din Brasov. A lucrat la asfaltari pana acum o luna, cand compania respectiva a intampinat probleme financiare si ar fi facut restructurari. Asa a ajuns pe strazi, si, din intamplare, in Alexandria de Teleorman. Aici a fost batjocorit si chiar batut de cei care ar fi trebuit sa il apere. Chiar seara trecuta, un echipaj de politie locala format dintr-un barbat si o femeie care obisnuieste sa faca gratare la Frumoasa cu seful acestei institutii, fiind deci o protejata a conducerii a oprit masina in dreptul bancii pe care barbatul se odihnea. S-au dat jos la el si l-au trezit cu picioarele. Pentru ca Ajay nu vorbeste decat engleza, s-au dat pagubasi si au plecat, nefiind in stare sa desluseasca la lumina lanternei documentele barbatului, redactate in indiana si engleza, in conditiile in care ne indoim ca politistii locali din Alexandria stapanesc limba romana.

Reporterii nostri i-au adus o masa calda si haine noi in care sa se schimbe, precum si o patura nou nouta, sa ii tina de cald. Cu lacrimi in ochi, ne-a multumit si ne-a spus ca ne va astepta", se arată în postarea de pe Facebook Alexandria, Teleorman, România.