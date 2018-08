Un judecător așteaptă demisia sau scuzele lui Tudorel Toader: Riscă să determine o reacție nemaiîntâlnită din partea magistraților români

Judecătorul Cristi Danileț, fost membru al CSM, susține că dacă ministrul Justiției își va prezenta demisia sau scuzele, lucrurile vor revenit la normal, însă, în caz contrar, Toader riscă "să determine o reacție nemaiîntâlnită din partea magistraților români".

"Ministrul justiției și-a urcat toată magistratura in cap.

Prin modul subiectiv in care a procedat cu șeful DNA, ministrul a pus procurorii sub control politic. Prin modul vendetist prin care procedează cu seful Ministerului Public, ministrul confirma intenția de desființare a justiției penale.

Totul depinde de declarațiile de azi de la ora 18. Dacă anunță că demisionează, totul reintra in normal. Dacă își prezintă scuze pentru atacurile nefondate la adresa justiției și pentru că s-a transformat într-un fel de ministru al injustiției, poate că totul reintra in normal. Dar dacă alege să continue cu atitudinea asta de șef al magistraților și un fel de reprezentant al intereselor infractorilor, dacă persistă într-un război cu instituțiile statului, dacă ignoră în continuare recomandările și standardele internaționale, atunci riscă să determine o reacție nemaiîntâlnită din partea magistraților români. Eu spun să nu riște, căci nici nu știe de ce suntem în stare! Avem și noi răbdarea noastră, dar nu e nelimitată. Ajunge un an de crucificare a noastră de către ministrul justiției, timp în care au fost ignorate nevoile sistemului de instanțe, parchete, probațiune, administrație penitenciară", scrie Cristi Danileț pe Facebook.