Un judecător federal din Seattle a blocat fabricarea de arme cu ajutorul imprimantelor 3D

Un judecător federal din Seattle a blocat lansarea de software care ar permite consumatorilor să îşi creeze arme de foc cu ajutorul imprimantelor 3D, scrie BBC, potrivit news.ro.

Gruparea pentru susţinerea accesului la arme, Defense Distributed, urma să publice online planurile digitale începând cu 1 august.

Firma ajunsese la o înţelegere cu administraţia Trump în iunie pentru a publica legal planurile. Însă opt state şi capitala Washington au dat în judecată guvernul luni pentru a bloca înţelegerea, argumentând că armele ar putea fi un risc pentru siguranţa oamenilor.

Judecătorul federal, Robert Lasnik, a emis un ordin de interzicere temporar oprind astfel lansarea cu câteva ore înainte să înceapă oficial, declarând că planurile digitale ar putea ajunge pe mâinile cui nu trebuie.

„Există imprimante 3D la colegii şi în spaţiile publice şi există potenţialul ca lumea să se rănească ireparabil”, a declarat Lasnik.

Procesul a fost intentat în Seattle de procurorul general al statului Washington, Bob Ferguson şi mai implică statele New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Oregon, Maryland şi District of Columbia (Washington).

Preşedintele Donald Trump a afirmat pe Twitter înainte de anunţarea deciziei că vânzarea armelor de foc 3D către public „nu are sens”.