Un legendar fotbalist european își pune ghetele în cui

Atacantul Goran Pandev (38 de ani), deţinătorul recordului de goluri şi de selecţii pentru naţionala de fotbal a Macedoniei de Nord, a anunţat că se va retrage la finalul sezonului, informează site-ul TuttoMercatoWeb.

Transferat la sfârşitul lui ianuarie de la Genoa, echipă din Serie A, la altă formaţie italiană, Parma, atacantul a declarat pentru Il Secolo XIX, cotidian din Genova, că de data aceasta decizia retragerii este definitivă.

"Poate ar fi trebuit să o fac după Campionatul European (din vara anului trecut - n. r.), însă am vrut să termin în faţa suporterilor echipei Genoa, în faţa publicului nostru, am dorit asta", a spus Pandev, care în urmă cu câteva săptămâni a ajuns însă la Parma.

"Simţeam că nu mai este nevoie de mine şi aveam două alegeri: să mă retrag sau să merg să mă distrez în altă parte. Când m-am dus la sediu şi am văzut oameni care erau bucuroşi să plece, am înţeles că este momentul să plec. Mi-a părut rău, însă am înţeles că s-a terminat", a adăugat Pandev, care este coleg la Parma cu internaţionalul român Dennis Man.

Atacantul, care a fost căpitanul Macedoniei de Nord, s-a retras de la echipa naţională după EURO 2020, unde această selecţionată a pierdut toate meciurile din grupă.

Cu 38 de goluri în 122 de selecţii, Pandev a avut un rol decisiv în calificarea Macedoniei de Nord la primul său turneu final, graţie golului marcat în noiembrie contra Georgiei (1-0), în barajul pentru EURO 2020.

Câştigător al Ligii Campionilor cu Inter în 2010, Pandev a devenit primul marcator al selecţionatei sale la EURO 2020, cu golul care a egalat situaţia pe tabela de marcaj în meciul inaugural cu Austria, disputat pe Arena Naţională din Bucureşti. Austria a câştigat în final cu 3-1.