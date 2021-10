Un lider al opoziţiei din Venezuela îndeamnă la unitate în perspectiva alegerilor

Personalitate de marcă a opoziţiei venezuelene, Henrique Capriles, de două ori candidat la prezidenţiale, a lansat un "apel" cerând opoziţiei să pună capăt "dispersiei letale" în vederea alegerilor locale şi regionale de la 21 noiembrie, notează AFP preluat de agerpres.

"Trebuie să unificăm votul opoziţiei. Dispersia este letală. Nu putem să nu ne unim forţele", a spus el într-o conferinţă de presă la Caracas, solicitând candidaţilor opozanţi mai slab poziţionaţi în sondaje să se retragă în favoarea celor mai bine situaţi pentru a face baraj puterii preşedintelui Nicolas Maduro.



"Dacă se ştie cine este primul şi cine al doilea, ce aşteaptă al doilea pentru a-l susţine pe primul? Ego-ul este mai important? (...) Cine este al doilea îl susţine pe cel care este primul", a insistat de mai multe ori opozantul de 49 de ani cu o săptămână înaintea deschiderii campaniei la 28 octombrie.



"Nu am învăţat nimic în 22 de ani?", a spus el, referindu-se la data venirii la putere a fostului preşedinte socialist Hugo Chavez (1999-2013) căruia i-a succedat Nicolas Maduro. "Ce joc jucăm? Favorizăm puterea? Sau susţinem o opţiune de schimbare pentru a ne recupera forţele. Am uitat că am fost milioane în 2015?", a afirmat el.



În 2012, Henrique Capriles a eşuat la alegerile prezidenţiale împotriva lui Hugo Chavez. Un an mai târziu, după moartea fostului preşedinte, a pierdut din nou în faţa lui Nicolas Maduro, cu un scor foarte strâns.



Fără unitate, "ce se va întâmpla? Să fim cinstiţi! PSUV (Partidul Socialist Unit din Venezuela, la putere) va câştiga ", a avertizat el.



După negocierile cu guvernul, opoziţia, în pofida diviziunilor sale, a renunţat la strategia sa de boicotare a ultimelor alegeri - prezidenţiale din 2018 şi legislative din 2020 - pentru a participa la alegerile regionale din noiembrie.



Dar fiecare partid îşi aliniază deocamdată candidaţii în acest scrutin cu un singur tur.



Puterea a acceptat în special prezenţa unei misiuni electorale a Uniunii Europene, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 15 ani.