Un lider al USR și-a dat demisia, după ce un europarlamentar PSD a fost amenințat că va fi ucis de către membri ai Uniunii

Europarlamentarul PSD, Răzvan Popa, a fost amenințat cu moartea de protestatari ai USR! Totul s-a întâmplat la Broșov, la filiala PSD a partidului. După acest incident, Codruţ Bucur a luat decizia de a demisiona din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Municipale USR Braşov

„Am decis să demisionez din funcția d epreședinte al Organizației Municipale Brașov a USR în urma incidentului de sâmbătă. Îmi cer scuze pentru limbajul folosit acolo față de toți cei care au fost prezenți și îmi asum întreaga responsabilitate pentru faptele mele. Îi îndemn pe toți cei care protestează zilele acestea să nu se lase atrași într-o spirală a agresivității, care, în mod cert, nu poate avea un rezultat pozitiv și în nici un caz nu folosește scopurilor și valorilor pe care le susținem", a precizat Codruț Bucur, fost președinte al Organizației Municipale USR Brașov.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, europarlamentarul Răzvan Popa a declarat că a depus deja plângere la Poliție pentru amenințare împotriva celor care l-au amenințat și înjurat.

”Este revoltător ce se întâmplă. Trăim într-un stat de drept și fiecare cetățean indiferent cum se numește trebuie să se simtă în siguranță, acasă sau pe stradă. El și familia lui. Astăzi am fost calomniat, urmărit și amenințat că o să fiu căutat acasă, o amenințare directă din partea unui protestatar USR care nu e de acord cu opțiunea mea politică. Pentru ce? Pentru o opțiune politică! Așa ceva nu mai are legătură nici cu democrația și nici cu libertatea de exprimare. Totul are o limită....iar aceste practici extremiste nu pot fi acceptate. Astăzi mi s-a întâmplat mie, mâine i se poate întâmpla oricui, și poate și mai grav, cu care acești indivizi nu sunt de acord. Democrația înseamnă vot și respectarea legilor.

De același tratament au avut parte atât colegii mei, Marius Dunca, Roxana Mînzatu, liderii PSD Brasov, dar și membrii simpli de partid care au fost jigniți și injurati. Totul s-a întâmplat astăzi, după alegerile pentru conducerea Organizației Municipale a PSD Brașov.

Deși au recurs la jigniri și amenințări, gesturi ce nu au nicio legătură cu lumea normală, filmarea a fost ștearsă de pe contul USR Brașov si a reprezentantului Codruț Bucur. Dar rămâne totuși proba pentru infracțiunea de amenințare!”, susține europarlamentarul PSD care a postat și filmul doveditor al celor relatate.

